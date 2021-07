Auch der deutsche Topspieler Alexander Zverev hatte lange mit einem Start im Mixed geliebäugelt. Doch der Weltranglistenfünfte verzichtete nach Angaben des DTB aufgrund der "sehr herausfordernden klimatischen Verhältnisse vor Ort mit enormer Hitze", schließlich ist er in Tokio bereits im Einzel und im Doppel mit Jan-Lennard Struff am Start.

Siegemund hat im Mixed bereits einen Grand-Slam-Titel vorzuweisen, 2016 gewann sie die US Open. In New York siegte sie im Vorjahr auch im Doppel. Krawietz ist im Doppel zweimaliger French-Open-Sieger mit dem Kölner Andreas Mies.

Der Mixed-Wettbewerb in Tokio startet am Mittwoch.

