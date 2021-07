Das olympische Tennisturnier hatte zuvor bereits erheblich an Relevanz verloren.

Auch die Topstars Roger Federer (Schweiz), Rafael Nadal (Spanien) und Serena Williams (USA) hatten neben weiteren hoch eingeschätzten Profis abgesagt.

Victoria Azarenka, zweimalige Gewinnerin der Australian Open, hatte 2012 im Mixed Gold und im Einzel Bronze geholt.

Angelique Kerber hatte am Donnerstag ihre Teilnahme in Tokio aus Verletzungsgründen abgesagt.

"Der Gedanke an die Olympischen Spiele in Tokio hat mich in den letzten Monaten immer wieder aufs Neue motiviert, weiterzumachen und an meine Ziele zu glauben. Für Deutschland in London 2012 und Rio 2016 als Teil des deutschen Teams antreten zu dürfen, gehört bis jetzt zu den schönsten Erinnerungen in meiner Karriere", schrieb Kerber in einem Statement in den sozialen Medien: "Umso enttäuschter bin ich, mir eingestehen zu müssen, dass mein Körper nach den Strapazen der letzten Wochen dringend Ruhe benötigt und ich erst wieder fit werden muss, bevor die Saison für mich weitergehen kann."

