"Damit es klar abgetrennt ist. Das Reisen gehört zum Tennis und dass wir weltweit funktionieren, ist unsere Stärke. Wenn man die Regionen aber stärker aufbauen könnte, wäre für die Spielerinnen sehr förderlich", erklärte die siebenmalige Turniersiegerin.

Das sei aber vermutlich eine "Wunschvorstellung", so Petkovic, die die Weltranglistenerste Iga Swiatek für einige Aussagen lobte.

Ad

Die Polin hatte ihre Teilnahme beim Billie Jean King Cup abgesagt, da dieses Event fast zeitgleich zu den WTA Finals stattfindet.

Tennis Mutter von Tsitsipas attackiert Kyrgios: "Spielte dreckiges Tennis" VOR 19 STUNDEN

"Ich war so froh, dass sie das gesagt hat. Weil wir es alle so sehen, aber nur ganz wenige von uns haben die Macht, die man als Nummer eins oder Dominatorin der Tour hat", meinte die Ex-Sportlerin.

Andrea Petkovic lobt angekündigte Veränderungen

Bei anderen Spielerinnen höre "man schnell, dass sie nicht klar kämen mit dem Tour-Leben oder es nicht aushalten würden. Deswegen ist es super wichtig, dass jemand, der die Tour dominiert, es sagt. So wird den Verantwortlichen klar, dass es dem Körper sehr viel abverlangt."

Besonders die zahlreichen Zeitzonen-Wechsel seien schwierig, betonte Petkovic in dem Interview : "Im Sportler-Leben ist die Regeneration ganz wichtig und der Schlaf ist ein großer Teil davon. Bei vielen Zeitzonen-Wechseln kommst du so durcheinander, dass du nicht mehr richtig schlafen kannst. Es ist, als ob jeden Tag etwas mehr vom Stein abgemeißelt wird und irgendwann ist nur noch ein kleines Ding da."

Zumindest einige Verbesserungen kündigte die WTA-Tour zuletzt an. "Ab 2024 soll es weniger Turniere geben und die sollen dafür länger sein – so 10 bis 14 Tage. Das ist schon mal ein toller Schritt", meinte die 35-Jährige. Durch die Verlängerung der Turniere erhalten die Spielerinnen den einen oder anderen Ruhetag mehr. Petkovic wird davon nicht mehr profitieren. Die Deutsche beendete bei den diesjährigen US Open ihre Karriere.

Das könnte Dich auch interessieren: Nach Geburt des Sohnes: Papa Nadal meldet sich erstmals zu Wort

Macht-Demonstration: Djokovic fliegt zum nächsten Turniersieg

Tennis Federer zurück auf dem Court? Trainer macht Fans Hoffnung UPDATE GESTERN UM 08:47 UHR