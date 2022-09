Roger Federer hat sein Karriereende bekannt gegeben . "Der Laver Cup nächste Woche wird mein letztes ATP-Event", erklärte der Superstar aus der Schweiz, der 310 Wochen lang die Nummer eins der Welt war. "Es ist eine bittersüße Entscheidung."

Der 41 Jahre alte Schweizer beendet seine Laufbahn als einer der größten Tennisspieler in der Geschichte: 1998 wurde der Basler offiziell Profi, 2003 holte er in Wimbledon seinen ersten von 20 Grand-Slam-Titeln.

Ad

Die nationalen und internationalen Medien überschlagen sich mit Huldigungen für den "King of Tennis", die "Sport-Welt steht für einen Moment still".

Tennis Federer verkündet Karriereende: "Eine bittersüße Entscheidung" VOR EINER STUNDE

Die Pressestimmen zum Karriereende von Roger Federer:

Pressestimmen aus der Schweiz

Blick: "Federer tritt zurück! King Roger dankt ab."

Neue Zürcher Zeitung: "Roger Federer tritt zurück - Einen größeren Sportler wird die Schweiz vielleicht nie mehr bekommen!"

SRF: "Nach dem Laver Cup ist Schluss: Roger Federer beendet seine Karriere!"

Tagesanzeiger: "Die Sport-Welt steht für einen Moment still. Der King of Tennis erklärt in einem Schreiben seinen Abgang."

Aargauer Zeitung: "Er führte eine Liebesaffäre mit der Öffentlichkeit: Weshalb Roger Federer als Größter in die Tennisgeschichte eingeht."

Luzerner Zeitung: "Tennis-König Roger Federer tritt zurück!"

Pressestimmen aus Deutschland

Bild: "Tennis-Rente: Federer macht Schluss!"

Sky: "Karriereende: King Roger erklärt seinen Rücktritt!"

Roger Federer beendet seine Karriere Fotocredit: Getty Images

Sport1: "Federer-Hammer schockt die Tennis-Welt!"

Spiegel: "Schweizer Tennisstar Roger Federer kündigt Ende seiner Karriere an."

Pressestimmen aus England

Sun: "Fed Up! Roger Federer tritt mit 41 Jahren nach historischen 20 Grand-Slam-Titeln verletzungsbedingt vom Tennis zurück - sein letztes Spiel findet nächste Woche statt."

Guardian: "Roger Federer gibt nach einer hervorragenden Karriere seinen Rücktritt vom Tennis bekannt."

Daily Mail: "Der Schweizer Maestro geht als einer der ganz Großen des Sports in den Ruhestand."

Evening Standard: "Roger Federer kündigt vor dem Laver Cup seinen Rücktritt vom Tennis an."

Roger Federer beendet seine Karriere nach 20 Grand-Slam-Titeln Fotocredit: Getty Images

Express: "Roger Federer kündigt in einer emotionalen Botschaft an die Fans seinen Rücktritt beim Laver Cup an."

Sky: "Roger Federer tritt nach dem Laver Cup im Alter von 41 Jahren vom Tennis zurück."

Pressestimmen aus Italien

Gazzetta dello Sport: "Federer geht in den Ruhestand: "Tennis war großzügiger, als ich es mir je vorgestellt habe."

Corriere dello Sport: "Federer geht in Rente: Abschied vom Tennis mit einem in den sozialen Medien veröffentlichten Brief."

Corriere della Sera: "Roger Federer kündigt Rücktritt an: Laver Cup wird mein letztes Event sein."

Tuttosport: "Ciao Champion! Federer verkündet seinen Rücktritt."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Federer verkündet Karriereende - Letzter Auftritt bei Laver Cup

Laver Cup Zverev heiß auf Laver Cup: Wenn Nadal Federer coacht ... VOR 4 STUNDEN