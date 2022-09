"Es ist eine bittersüße Entscheidung", schrieb Federer am Donnerstagnachmittag in den Sozialen Medien. Aber der Entschluss des 41-Jährigen steht fest.

Ad

"Du hast das Spiel verändert", heißt es auf dem Twitter-Account der ATP-Tour. in der Tat könnte die Lücke, welche Federer hinterlässt, kaum größer sein. 20-mal krönte er sich in seiner 24-jährigen Laufbahn zum Grand-Slam-Sieger und prägte gemeinsam mit Rafael Nadal und Novak Djokovic eine Ära.

Tennis Pressestimmen zum Federer-Rücktritt: "Die Sport-Welt steht still" VOR 2 STUNDEN

"Wo sollen wir beginnen?", fragt man sich indes in Wimbledon, wo sich Federer achtmal zum König kürte. "Es war ein Privileg, deine Reise zu begleiten und zu sehen, wie du in jeder Hinsicht zum Champion wirst."

Die Reaktionen zum Karriereende von Roger Federer:

Carlos Alcaraz (Nummer eins der Welt): "Roger ist eines meiner Idole und eine Quelle der Inspiration gewesen! Danke für alles, was du für unseren Sport getan hast! Ich möchte immer noch mit dir spielen! Ich wünsche dir alles Glück der Welt für das, was als nächstes kommt!"

Billie Jean King (zwölfmaliger Grand-Slam-Champion): "Roger Federer ist ein Champion der Champions. Er verfügt über das kompletteste Spiel seiner Generation und hat die Herzen der Sportfans auf der ganzen Welt mit einer erstaunlichen Schnelligkeit auf dem Platz und einem starken Geist erobert. Er hat eine historische Karriere hinter sich, an die man sich noch lange erinnern wird. Herzlichen Glückwunsch! Wir wünschen dir das Allerbeste auf deinem weiteren Weg."

Juan Martín del Potro (US-Open-Siegerin 2009): "Ich liebe dich, Roger. Danke dir für alles, was du für Tennis und mich gemacht hast. Ohne dich wird die Tennis-Welt nicht mehr dieselbe sein."

Denis Shapovalov (Tennisprofi): "Ein Vorbild für mich und so viele andere! Danke für alles, Roger. Es war ein Privileg, den Platz mit dir zu teilen!"

David Ferrer (Tennisprofi): "Der traurigste Tag im Tennis. Danke, Mister Federer."

Rod Laver (elfmaliger Grand-Slam-Champion): "Vielen Dank für alles, Roger. Wir sehen uns bald wieder. Rakete."

John Isner (Tennisprofi): "Einige von Fed's Zahlen sind kaum zu übertreffen, aber sein Einfluss auf das Tennis geht weit über das hinaus, was er auf dem Platz erreicht hat."

Petra Kvitová (zweimalige Wimbledon-Siegerin): "Roger - du warst immer eine große Inspiration für mich. Deine Eleganz, dein Anmut, dein Spiel. Ich habe dich immer sehr geschätzt und möchte dir zu deiner unglaublichen Karriere gratulieren. Tennis wird ohne dich nicht dasselbe sein! Ich danke dir."

Gary Lineker (ehemaliger englischer Fußballprofi): "Es war eines der größten Vergnügen im Leben, dich spielen zu sehen. Du hast so vielen Menschen Freude bereitet. Viel Glück bei allem, was jetzt kommt."

Swiss Tennis (Nationalverband der Schweiz): "Danke, Roger! Für alles, was du für den Schweizer und internationalen Tennis gemacht hast. Für all die unzähligen Emotionen, die wir mit dir teilen durften. Für jedes Kind, das du inspiriert hast. Alles Gute!"

Thomas Bach (IOC-Präsident): "Roger Federer ist auf und neben dem Platz ein Gentleman - und ein echter Olympiasieger. Ich gratuliere Roger zu seiner herausragenden Karriere und wünsche ihm viel Glück für die Zukunft. Ich hoffe, unsere Wege werden sich wieder kreuzen.

Andy Roddick (US-Open-Sieger 2003): "Cheers, Roger. Danke für die gemeinsamen Erinnerungen, mein Freund. Es war mir eine Ehre, die Zeit und Erfahrungen auf dem heiligsten Boden unseres Sports zu teilen. Außerdem scheint es ein guter Zeitpunkt zu sein, mit dem Training für Wimbledon zu beginnen."

ATP Tour: "Du hast das Spiel verändert, Roger."

Milos Raonic (Tennisprofi): "Danke dafür, dass Du mehr für das Tennis getan hast als jeder andere. Danke dafür, dass Deine Konkurrenten und Fans auf der ganzen Welt es erfahren und genießen durften. Herzlichen Glückwunsch zu Deinen Leistungen und an die Menschen, die Du weiter im und außerhalb des Tennis beeinflussen wirst."

Wimbledon: "Wo sollen wir anfangen? Es war ein Privileg, deine Reise zu begleiten und zu sehen, wie du in jeder Hinsicht zum Champion wirst. Wir werden deinen Anblick auf unseren Plätzen sehr vermissen, aber alles, was wir jetzt sagen können, ist: Danke für die Erinnerungen und die Freude, die du so vielen bereitet hast."

French Open: "Legende des Spiels."

Zverev heiß auf Laver Cup: Wenn Nadal Federer coacht ...

Tennis Federer verkündet Karriereende: "Eine bittersüße Entscheidung" VOR 3 STUNDEN