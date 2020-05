Rafael Nadal hat im Interview mit "La Voz de Galicia" über die zuletzt diskutierte Impf-Pflicht für Tennis-Profis gesprochen. Dabei meinte der Spanier, Impfgegner Novak Djokovic müsse sich wohl einer solchen Entscheidung unterordnen, um wieder spielen zu können. "Wenn man einem bestimmten Kreis angehört, muss man sich an die Regeln halten, die dieser Kreis bestimmt", meinte Nadal.

Vor wenigen Wochen hatte sich der Serbe gegen eine Impfpflicht ausgesprochen, sollte irgendwann ein Impfstoff gegen das Coronavirus verfügbar sein.

"Ich persönlich bin gegen Impfungen. Ich möchte nicht, dass mich jemand zwingt, einen Impfstoff einzunehmen, um reisen zu können", sagte der 17-malige Grand-Slam-Champion auf Facebook.

Auch Nadal ist klar, dass man niemanden zwingen kann, denn schließlich sei jeder frei. Doch der 33-Jährige meinte auch: "Wenn sie eine Impfpflicht einführen, um alle zu schützen, muss sich auch Djokovic impfen lassen, wenn er wieder Tennis auf höchstem Niveau spielen will, oder auch ich. Jeder muss sich daran halten. Wenn die ATP oder die ITF uns verpflichten, uns impfen zu lassen, um wieder Tennis zu spielen, müssen wir das machen. "

Nadal zweifelt an Tennis-Rückkehr 2020

Nadal erzählte auch von einem Gespräch mit Bill Gates, das ihm schon vor einigen Monaten die Augen bezüglich der Coronakrise geöffnet habe. Bei dem Exhibition-Match zwischen dem Spanier und Roger Federer in Südafrika Anfang Februar habe sich der Milliardär mit ihm unterhalten.

Nadal meinte nun dazu: "Er weiß, wie die Welt funktioniert, und ich habe es sehr ernst genommen. Irgendwann sagte er uns: 'Ich weiß nicht, ob wir in drei Monaten reisen werden oder nicht.' Es war das Einzige, was er zu mir sagte. Ich dachte, er übertreibt, aber die Realität ist, dass er es leider nicht tat."

Auch deshalb hat Nadal Zweifel, ob in diesem Jahr überhaupt noch Tennis gespielt werden kann. "Ich glaube nicht, dass man mich in Paris sehen wird, aber hoffentlich ist es so. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr spielen werden. Hoffentlich irre ich mich." Doch aktuell gebe es wichtigere Dinge, betonte der Spanier: "Wenn der Sport kann, wird er zurückkehren. Es gibt andere Prioritäten."

