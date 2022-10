Im Juni hatte Rafael Nadal beim Turnier in Mallorca verraten, dass seine Frau Maria Francisca - genannt Mery oder auch Xisca - schwanger sei. "Wenn alles gut geht, werde ich Vater", sagt er damals.

Kurz darauf wurde auch bekannt, dass beide einen Sohn erwarten. Wegen der anstehenden Geburt war Nadal zuletzt beim Laver Cup (inklusive Abschied von Roger Federer) auch nur einen Tag im Einsatz und flog danach schnell wieder nach Hause.

Ad

"Es gibt wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern muss", hatte er zuvor nach seinem Achtelfinal-Aus bei den US Open gesagt. Zuletzt trainierte Nadal zuhause in Manacor und konnte so seiner Frau nahe sein. Laut "Diario de Mallorca" hatte sich Perelló vor der Geburt bereits seit einigen Wochen unter ärztlicher Aufsicht befunden.

ATP Astana "Etwas schockiert": Medvedev gibt überraschend gegen Djokovic auf VOR 8 STUNDEN

Sein Sohn soll laut der Nachrichtenagentur "EFE" den gleichen Namen wie der Papa tragen - Rafael!

Real Madrid twittert Glückwünsche

Der 36 Jahre alte Nadal und die 33 Jahre alte Perelló kennen sich schon seit Kindheitstagen in Manacor/Mallorca. Seit 2005 sind beide ein Paar, am 19. Oktober 2019 heirateten sie in Sa Fortalesa. Das Paar hatte damals 500 Gäste eingeladen - darunter auch die Sportstars Cristiano Ronaldo und Pau Gasol sowie Angehörige der spanischen Königsfamilie.

Während sich Nadal am Samstagabend in den sozialen Medien noch zurückhielt, machte der Fußballverein Real Madrid die Geburt seines ersten Kindes quasi "offiziell".

"Herzlichen Glückwunsch an unser liebes Ehrenmitglied Rafael Nadal und María Perelló zur Geburt ihres ersten Kindes", twitterte der Verein: "Wir freuen uns mit Ihnen über diesen Moment, herzlichen Glückwunsch!"

Schon 2017 hatte Nadal gesagt: "Ich hätte gerne Kinder. Ich liebe Kinder und bin ein Familienmensch. Natürlich würde ich gerne irgendwann eine Familie gründen."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Stark, schnell und robust: Neue Käfer-Art nach Djokovic benannt

Gala im Tiebreak: Djokovic und Medvedev liefern sich Mega-Duell

ATP Finals Zverev blickt auf ATP-Finals: Dieser Topspieler hat die beste Form VOR 12 STUNDEN