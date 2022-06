Nadal leidet seit vielen Jahren am Müller-Weiss-Syndrom, einer degenerativen Erkrankung des Kahnbeins, die zu einer Deformierung des Knochens im Mittelfuß führt.

Unter Schmerzen und mit Spritzen vor jedem Match triumphierte der Sandplatzkönig zuletzt bei den French Open - zum insgesamt 14. Mal. "Ich habe ohne Gefühl im Fuß und mit einer Spritze in den Nerv gespielt. Der Fuß war dann wie taub", erklärte Nadal nach dem Finalerfolg gegen Casper Ruud im Interview mit Eurosport.

Aus Sicht des ehemaligen spanischen Leichtathleten José Luis González, der 1987 WM-Silber über 1500 Meter holte, hätte der Tennisstar besser daran getan, weniger offen darüber zu sprechen.

"Wenn man sich entscheidet, an einem Wettbewerb teilzunehmen, dann deshalb, weil man dazu in der Lage ist. Wenn du die Herausforderung annimmst, akzeptierst du sie und solltest nicht über deine körperlichen Probleme sprechen", so der 64-Jährige gegenüber der spanischen Zeitung "ABC"