"Er befindet sich in der Genesungsphase, und ich würde sagen, dass die Dinge bestens laufen", äußerte sich der Kroate zum aktuellen Stand bei seinem Schützling.

Federer trainiere "mehr und mehr und besser und besser", so Ljubicic. Er sei gespannt, inwiefern das Trainerteam den 20-fachen Grand-Slam-Turniersieger in den kommenden Monaten noch voranbringen könne.

Federer muss seinen Spielplan für das kommende Jahr noch abstimmen, seine Teilnahme bei den Australian Open hat er bereits zugesagt. Um "große" Australian Open spielen zu können, ist es in den Augen von Ljubicic wichtig, auf Pausen zu achten und "Schritt für Schritt" vorzugehen.

Ljubicic konnte zwar noch nicht sagen, was der Superstar im kommenden April machen werde, an ein Karriereende denke der vierfache Vater jedoch nicht. "Roger setzt sich selbst keine Grenzen, geschweige denn mir. Hoffentlich bleibt er noch für lange Zeit auf dem Platz", so die Hoffnung des Trainers.