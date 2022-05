Die 20-jährige Swiatek, die nach dem Rücktritt der Australierin Ashleigh Barty die Spitze im Ranking übernahm, ist seit Wochen die dominierende Spielerin auf der Tour.

Nach den Triumphen in Doha, Indian Wells, Miami und Stuttgart gönnte sie sich in Madrid eine Pause - und spielt in Rom wieder groß auf.

Für die French Open in Paris (ab 22. Mai) ist Swiatek die große Favoritin, in Roland Garros hat sie 2020 ihren bislang einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen.

Im Foro Italico trifft Titelverteidigerin Swiatek im Finale am Sonntag entweder auf Madrid-Siegerin Ons Jabeur (Tunesien) oder Daria Kassatkina (Russland).

(SID)

