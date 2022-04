Der beim ITF-Juniorenturnier in Accra an Nummer eins gesetzte Michael Kouame wartete nach seiner knappen 2:6, 7:6 (7:5), 6:7 (5:7)-Auftaktniederlage gegen Lokalmatador Raphael Nii Ankrah (Ghana) geduldig am Netz und schüttelte seinem Gegenspieler sogar noch kurz die Hand, ehe er Nii Ankrah mit der Hand ins Gesicht schlug.

Der Ghanaer wich nach der schallenden Ohrfeige völlig perplex ein paar Schritte zurück.

Angeblich soll Nii Ankrah den Franzosen während des Matches mit einem Tennisball beworfen haben. Ob dies jedoch die Ursache für Kouames Ausraster war, ist ungewiss.

Im Anschluss an den Eklat kam es zu hitzigen Szenen, an dessen Ende ein Mann, der auf den Platz gelaufen war, Kouame auf den Rücken schlug.

Außerdem stürmten noch weitere Personen den Court, woraufhin der 15-Jährige schnell das Weite suchte.

