Wawrinka, auf Rang 232 der Welt zurückgefallen, hatte sich im vergangenen Jahr zwei Fußoperationen unterziehen müssen und Anfang März 2021 seinen bis dato letzten Wettkampf bestritten.

Danach gab es "viele schwierige Momente", sagte Wawrinka der Zeitung "Le Matin", auch Zweifel an seiner Rückkehr. In den vergangenen Wochen sei sein Fuß aber besser geworden.

Thiem erlitt beim Rasenturnier auf Mallorca im vergangenen Juni eine Handgelenksverletzung und hat seitdem kein Match mehr gespielt.

"Es war eine sehr, sehr harte Zeit für mich", sagte der 28-Jährige zuletzt über die lange Zwangspause: "Ich weiß, dass es lange dauern wird, wieder auf das Top-Niveau zu kommen."

Wawrinka erkämpfte sich zwischen 2014 und 2016 seine Titel bei den Australian Open, bei den French Open und bei den US Open.

In New York schaffte Thiem 2020 mit dem knappen Finalsieg über Alexander Zverev seinen bislang größten Erfolg, danach fiel er in ein mentales "Loch" und sprach von einer "gewissen Leere".

Anschließend machte ihm die Verletzung zu schaffen, Thiem verschob sein Comeback immer wieder.

Er ist als Weltranglisten-50. topgesetzt bei den Andalucía Open, die sich mit Beginn der Sandplatzsaison über ein starkes Teilnehmerfeld freuen dürfen. Auch Routinier Philipp Kohlschreiber (Augsburg) und Yannick Hanfmann (Karlsruhe) sind am Start.

