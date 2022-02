Seit seinem Viertelfinal-Aus in Wimbledon gegen den Polen Hubert Hurkacz im vergangenen Juli hat Roger Federer kein Match mehr bestritten. An seinen Comeback-Plänen hält der 40-Jährige aber weiter fest

Bislang fehlte noch eine klare Terminierung. Doch wie jetzt bekannt wurde, wird Roger Federer spätestens im September auf die Schaubühne zurückkehren. Gemeinsam mit niemand geringerem als seinem langjährigen Rivalen Rafael Nadal bildet der Schweizer ein europäisches Duo beim Laver Cup 2022 in London.

Gegenüber dem Veranstalter gab Federer an, heiß auf die Teilnahme am Turnier zu sein: "Ich freue mich sehr darauf, später in diesem Jahr wieder in den Wettbewerb einzusteigen. Der Laver Cup ist ein fester Bestandteil meines Plans."

Nachdem der Schweizer eine mögliche Wimbledon-Rückkehr als unwahrscheinlich bezeichnet hatte, wird das Londoner Publikum den ehemaligen Weltranglistenersten wohl dennoch zu Gesicht bekommen.

Nadal mit der Initiative für das "Fedal"-Comeback

Wie Federer angab, habe ihm Nadal im letzten Jahr eine Nachricht geschrieben und vorgeschlagen, dass sie beim Laver Cup wieder zusammen Doppel spielen könnten. "Fedal" bildete zum gleichen Anlass bereits 2017 ein Duo.

Auch der frisch gebackene Australian-Open-Sieger zeigte sich von der Vorstellung begeistert: "Wenn wir den Platz möglicherweise noch einmal als Doppelpaar teilen können, wäre dies in dieser Phase unserer Karriere eine wirklich besondere Erfahrung für uns beide", so der Spanier.

Ein weiteres Mitglied steht demnach auch schon fest: Team-Kapitän Björn Borg. Auch der Schwede zeigte sich gegenüber "lavercup.com" begeistert über die Wiedervereinigung des Duos: "Es gibt nichts Besseres, als Rafa und Roger für den Laver Cup in London auswählen zu können", so der 65-Jährige.

Der Laver Cup findet vom 23. bis 25. September in der Londoner O2-Arena statt.

