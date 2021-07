Publiziert 03/07/2021 Am 15:29 GMT

Thiem hatte sich die Blessur am rechten Handgelenk im Juni beim ATP-Turnier auf Mallorca zugezogen. Infolgedessen hatte der Weltranglistenfünfte bereits seinen Start beim derzeit laufenden Tennis-Turnier von Wimbledon absagen müssen.

Thiem hatte im Vorjahr in einem Fünf-Satz-Krimi gegen Kumpel Alexander Zverev in New York den ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere gewonnen.

(SID)

