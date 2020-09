Der Urschrei nach dem Matchball war vermutlich bis nach Manhattan zu hören: Nach einem Stotterstart, vielen Fehlern und einer kämpferischen Glanzleistung hat Alexander Zverev zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale der US Open erreicht.

Zverev ist damit der erste Deutsche seit Boris Becker 1995, der bei den US Open in New York im Halbfinale steht - Becker verlor damals in vier Sätzen gegen Andre Agassi.

Und noch eins passte nicht in Zverevs Spiel: Der Aufschlag, vor allem der erste, in den letzten Spielen ein sicherer Erfolgsgarant, ließ den Hamburger weitgehend im Stich. Mit drei Doppelfehlern im vierten Spiel des ersten Satzes kassierte Zverev das erste Break zum 1:3, nach 24 Minuten war der erste Satz mit 6:1 bei Coric.

Zverev sagte später, dass er mit besser werdendem Aufschlag auch "an Selbstbewusstsein gewonnen" habe. "Ich glaube mein erster Aufschlag lag prozentual relativ weit oben. Ich habe mich sehr wohl gefühlt, das hat alles ganz gut funktioniert. Somit konnte ich mich auch beim zweiten Aufschlag mehr trauen. Es ist aufgegangen", so der Hamburger.

In Melbourne war er an Dominic Thiem 6:3, 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (4:7) gescheitert. Der an Zwei gesetzte Österreicher ist auch in New York nach der Disqualifikation von Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) der Top-Favorit - beide können sich aber erst im Finale begegnen.