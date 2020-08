Es grenzt fast schon an ein Wunder, dass Andy Murray noch auf der Profi-Tour dabei ist. Die Karriere des Schotten schien im vergangenen Jahr nach schweren Hüftproblemen vorbei - nun schlägt er bei den am kommenden Montag beginnenden US Open auf. Mehr noch: Der ehemalige Turniersieger Mats Wilander traut Murray sogar den Titel zu. "Er hat eine Riesenchance", so der Schwede exklusiv bei Eurosport.

"Andy Murray kann die US Open gewinnen, das steht für mich außer Frage."

Mats Wilander überlegt nicht eine Sekunde lang, wie er auf die Frage nach den Chancen des Weltranglisten-134. in Flushing Meadows antworten soll. "Wenn jemand in den vergangenen Wochen richtig hart trainiert hat, dann er", so Wilander, der das Grand-Slam-Event von New York 1988 gewann und inzwischen als TV-Experte für Eurosport arbeitet.

Es gebe gute Argumente, die für Murray sprechen würden, so der 56-Jährige. Im Unterschied zu den meisten Spielern hätte der Schotte in der coronabedingten Auszeit nichts an Selbstvertrauen eingebüßt, sondern hart und erfolgreich am Comeback gearbeitet.

Bei den US Open wird Murray nicht gesetzt sein, was eine schlechte Nachricht für die gesetzten Profis ist.

Das jedenfalls glaubt der ehemalige Weltranglistenzweite Àlex Corretja. "Andy Murray ist ein Spieler, dem niemand in der ersten Runde begegnen will - denn alle wissen, dass er in der Lage ist, jeden zu schlagen", so der Spanier im Exklusiv-Interview mit Eurosport. "Andy hat das Spiel und die Erfahrung für die US Open, obendrein ist er ein sehr kreativer Spieler und ein Winner."

Wilander sieht Murray bei 100 Prozent

Das große Fragezeichen aber bleibt die körperliche Konstitution des 33-Jährigen. "Vor einem guten Jahr dachten wir noch, dass seine Karriere zu Ende ist, und jetzt schlägt er wieder Top-10-Spieler. Es wird darauf ankommen, wie er sich nach solchen Partien am nächsten Morgen fühlt. Was macht die Schulter, das Knie, der Körper insgesamt?", gibt Corretja zu bedenken.

Wilander glaubt indes, dass Murray auch physisch bereit ist für die US Open. "Für mich sieht es so aus, als ob er wieder bei 100 Prozent ist", so der siebenfache Grand-Slam-Turniersieger. Murray, da ist sich Wilander sicher, "wird seinen Gegnern das Leben verdammt schwer machen". Ob das reicht, um tatsächlich den Titel zu holen, ist allerdings eine ganz andere Frage.

