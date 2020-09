In der dritten Runde trifft Angelique Kerber, die vor den US Open zuletzt im Januar die Australian Open gespielt hatte, auf Alison Riske (USA/13) oder Ann Li (USA).

Kerber, die ihr 50. Grand-Slam-Turnier spielt, war 2017 und 2019 bei den US Open in der ersten Runde gescheitert. Mit Ausnahme ihres Sieges von 2016 kam die Deutsche in New York seit 2013 nie über die dritte Runde hinaus.