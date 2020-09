Dominic Thiem saß hinter dem mächtigen Silberpokal der US Open und war völlig überwältigt von seinen Emotionen. "Definitiv habe ich ein Lebensziel erreicht", sagte der 27 Jahre alte Niederösterreicher mehr als eine Stunde nach seinem hochdramatischen Fünfsatzsieg gegen den Hamburger Alexander Zverev: "Es ist ein Traum von mir, den ich seit vielen, vielen Jahren hatte."

Thiem hatte in einem verrückten Match gezaudert, gezweifelt und gewackelt. Er stand bei seiner vierten Finalteilnahme bei einem Grand-Slam-Turnier kurz vor der vierten Niederlage. Weil der Kopf zunächst streikte. Die Emotionen seien "sehr, sehr schwer zu händeln" gewesen, sagte er später.

US Open

Während Thiem versuchte, seinen Erfolg für sich einzuordnen, setzten sich in seiner Heimat die Jubelstürme fort. Bundeskanzler Sebastian Kurz gratulierte per "Twitter": "Was für ein Spiel!" Der Stolz auf den zweiten Grand-Slam-Titel eines Österreichers ist enorm, 1995 hatte Thiems Ex-Coach Thomas Musters die French Open gewonnen.