Dominic Thiem wähnt sich noch immer am "sichersten Ort der Welt". Sicherer als die Tennis-Blase von New York, sagt der Österreicher, sei es höchstens irgendwo in einer Höhle oder auf hoher See. Daran ändere auch der Coronafall des Franzosen Benoit Paire nichts. "Hier sind wir super sicher. Wir sind in einer Bubble", sagt Thiem. Doch sind die Tennisprofis bei den US Open wirklich abgeschottet von der Außenwelt? Ein Insider äußert Zweifel daran.