Die Weltranglistenzweite Simona Halep hat gegenüber dem rumänischen Sender "Pro TV" bekanntgegeben, dass sie in diesem Jahr aufgrund der Coronavirus-Pandemie nur in Europa spielen wird und somit nicht an den US Open teilnehmen wird. Am Montag vermeldeten amerikanische Medien, dass das Grand-Slam-Turnier nach Wunsch des Verbandes USTA auf jeden Fall stattfinden soll.

Simona Halep wird also beim Start der US Open (voraussichtlich Ende August) in New York nicht mit von der Partie sein. Eine Teilnahme an den geplanten Turnieren in Washington und Cincinnati ist ebenfalls ausgeschlossen.

Sollte sich die Rumänin für die WTA Finals qualifizieren, an denen die besten acht Spielerinnen des Jahres 2020 teilnehmen, würde sie diese ebenfalls auslassen. Die WTA Finals sollen in diesem Jahr vom 2. bis 8. November im chinesischen Shenzhen stattfinden.

