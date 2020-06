What its like Arthur Ashe

Der US-Tennisverband (USTA) will die US Open 2020 wohl pünktlich zum geplanten Termin ab dem 31. August austragen. Die Profiverbände ATP und WTA würden dieses Vorhaben unterstützen und zudem den Terminkalender für den August etwas umstellen. Das berichtet "ESPN" unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld der USTA. Nun warte man noch auf grünes Licht von den Gesundheitsbehörden in New York.

"Wir gehen Schritt für Schritt Richtung Neustart in der Hoffnung, dass die US Open 2020 zu ihrem planmäßig angesetzten Termin stattfinden können", sagte USTA-Kommunikationsdirektor Chris Widmaier gegenüber "ESPN". "Wir hoffen, schon in naher Zukunft eine Ankündigung machen zu können."

Für das Turnier hatte der Veranstalter ein umfangreiches Hygienekonzept entworfen, das unter anderem beim Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic auf Kritik stieß. In Verbindung mit den Maßnahmen wurde nun bekannt, dass auch das für den 16. August geplante ATP-Masters in Cincinnati nach Flushing Meadows verlegt und vermutlich um eine Woche nach hinten verschoben werden soll.

Änderungen im Kalender

Stattdessen plane man, das ATP-Turnier in Washington nun am 16. August auszutragen. Das eigentlich für den 24. August angesetzte Turnier in Winston-Salem werde dann gestrichen.

Inwieweit die Pläne in die Tat umgesetzt werden können, bleibt abzuwarten. New York war lange ein Hotspot der Corona-Pandemie. Zuletzt sanken die Zahlen aber von über 10.000 Infizierten pro Tag Anfang und Mitte April bis auf unter 700 täglich in der vergangenen Woche. Dennoch hatten mehrere Stars, darunter Novak Djokovic und Rafael Nadal, ihre Teilnahme beim Major infrage gestellt.

