Alexander Zverev staunte auch nach der Partie noch Bauklötze, wie es so schön heißt. "Jack hat im ersten Satz Tennis gespielt, wie ich es im Leben noch nicht gesehen habe", erklärte die Nummer vier der Welt im Eurosport-Interview.

Das Match war gerade erst seit ein paar Minuten vorbei , und doch war Zverev völlig klar: "Wenn er so weitergespielt hätte wie im ersten Satz, dann gewinne ich nicht. Das muss ich ehrlich sagen."

Der Hamburger spielte damit auf die 18 Winner an, die ihm Sock im ersten Durchgang um die Ohren gefeuert hatte. Vorzugsweise mit der Vorhand, über die der 29-Jährige mörderischen Druck aufbaute.

US Open Abbruchsieg! Zverev übersteht Härtetest gegen Vorhand-Monster Sock VOR 6 STUNDEN

Wäre Zverev dies vor einem oder eineinhalb Jahren passiert, noch dazu gegen den 184. der Weltrangliste - er hätte sich wohl aufgeregt, aus dem Rhythmus bringen lassen.

Der "neue" Zverev tickt anders

Der Olympiasieger Alexander Zverev aber funktioniert ganz anders.

Hochkonzentriert hielt er sein Niveau, setzte auf seine Stärken. Wohlwissend, dass er der bessere Spieler ist und seine Chancen zwangsläufig kommen werden.

Zverev staunt über Sock: "Das habe ich im Leben noch nie gesehen"

Und das Bild änderte sich tatsächlich schnell. Zverevs Punktquote über den ersten Aufschlag schnellte in die Höhe, dank guter Returns holte er sich zwei Breaks. Sock bekam dagegen Schmerzen im rechten Oberschenkel, die Zahl seiner Winner sank von 18 auf zwei.

Zverev holte sich die Sätze zwei und drei problemlos. Es sei "nicht einfach, gegen einen angeschlagenen Gegner zu spielen, aber du musst den Fokus halten, die Partie zu Ende bringen". Das Ende kam schließlich nach knapp zwei Stunden, als der US-Amerikaner aufgrund seiner körperlichen Probleme aufgeben musste.

Zverev: Australian Open "der Wendepunkt"

So bitter das war, Zverev setzte sich verdient durch - und sah sich auf seinem Weg bestätigt. "Ich war immer jemand, der gut ausgesehen hat bei den großen Turnieren, nur nicht bei den Grand Slams. In dieser Hinsicht wollte ich wirklich den Turnaround schaffen", so Deutschlands Nummer eins. "Seit den Australian Open 2020 gelingt mir das immer besser. Von da an habe ich begonnen, konstanter zu spielen. Das war der Wendepunkt."

Die besten Ballwechsel: So holte sich Zverev das Achtelfinal-Ticket

Der Reifeprozess, den Zverev auf dem Court durchlaufen hat, war in den vergangenen Wochen eindrücklich zu bestaunen. Bei den Olympischen Spielen in Tokio , ein Event, dem viele Topspieler fern blieben, holte er sich Gold. Kurz darauf räumte er auch beim Masters in Cincinnati den Titel ab . Bei den US Open, wo er im Vorjahr im Endspiel stand, knüpft der Hamburger nahtlos daran an.

Heißt der Topfavorit noch Djokovic?

14 Siege in Folge stehen aktuell zu Buche - eine Ansage und der Grund dafür, dass immer häufiger infrage gestellt wird, ob der Topfavorit in New York tatsächlich Novak Djokovic heißt. Zverev selbst hat nach seinem Sieg gegen Sock noch einmal klargestellt, dass der Serbe weiterhin der heißeste Titelanwärter sei. Ist natürlich sinnvoll, taktisch betrachtet.

Sock punktet genial und stürzt - Zverev applaudiert

Favorit aber ist Zverev ganz sicher im Achtelfinale, wenngleich mit Jannik Sinner ein Shootingstar der Szene wartet. "Ich habe gegen ihn schon einmal bei einem Grand Slam verloren", erinnerte der Deutsche an die Achtelfinal-Niederlage bei den French Open 2020. "Das wird ein schweres Match und ich hoffe, dass ich es dieses Mal besser machen kann."

Immerhin nimmt Zverev nun aber die Erkenntnis mit in die Begegnung, dass er nicht unruhig werden muss, wenn der Mann auf der anderen Seite des Netzes plötzlich einen Satz wie vom anderen Stern spielt.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: So hebt Teenager Alcaraz die Tenniswelt aus den Angeln

Podcast - Das Gelbe vom Ball: Becker über Zverev

Mit einem Urschrei zum Spielgewinn: Klasse Szenen bei Zverev gegen Sock

US Open Topfavoritin Barty fliegt nach Krimi raus: "Das schmerzt" VOR 6 STUNDEN