Zu Beginn des zweiten Satzes fuhr es Alexander Zverev beim Aufschlag plötzlich in den Rücken. Beim Stand von 2:0 und 30-0 fasste er sich mit der linken Hand links an den Rücken. In der Folge ließ er bei seinem Service Vorsicht walten.

Zverev selbst wirkte nach der Partie jedoch nicht so richtig glücklich und auch etwas ratlos.

In Matchball Becker sagte er: "Mein Rücken ist steif geworden. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ich hatte schon im ersten Satz so ein komisches Gefühl, das wurde dann nicht besser. Jetzt sitze ich hier auf dem Stuhl, aber ich bin relativ steif."

Eurosport-Experte Boris Becker lobte Zverev für dessen Erklärung, empfand diese aber als fast schon zu wahrheitsgetreu. "Kompliment, wie ehrlich er ist. Für meinen Geschmack manchmal zu ehrlich. Er hätte auch sagen können, da war ein bisschen was - denn der Gegner hört das ja auch", so der 53-Jährige.

Und dieser könnte am Freitag kein Geringerer als der Weltranglistenerste Novak Djokovic sein, vorausgesetzt er gewinnt in der Night Session am Mittwoch sein Viertelfinale gegen den an Nummer sechs gesetzten Italiener Matteo Berrettini ( live bei Eurosport auf Joyn ).

Es ist die Neuauflage des Wimbledon-Finals von vor gut zwei Monaten, das Djokovic in vier Sätzen für sich entscheiden konnte.

Zverev freut sich auf diese Paarung: "Ich schau mir das Match schon an. Ich bin irgendwo auch ein riesiger Tennisfan. Das Match wird sehr spannend und hoch intensiv werden. Ich freue mich auf das Match und auf das Halbfinale. Denn das Halbfinale wird hoffentlich schon so ein Highlight des Turniers werden."

Damit er dieses Highlight auch topfit bestreiten kann, ist aber vorher noch Arbeit seines Physiotherapeuten vonnöten.

"Hugo (Gravil, Anm. d. Red.) wird sich das wahrscheinlich jetzt noch anschauen", erklärte Zverev.

Zverev hat 48 Stunden bis zum Halbfinale

Auch Becker warnte davor, die Rückenprobleme zu unterschätzen: "Hartplatz ist ein brutaler Belag. Der geht in die Lendenwirbelsäule und in den Rücken. Und bei dem Aufschlag mit 220 km/h ist das eine unglaubliche Belastung."

Umso wichtiger war es aus Beckers Sicht, das Halbfinal-Ticket ohne Satzverlust zu lösen. "Zum Glück ging dieses Match nur über drei Sätze und er hat jetzt etwas Zeit bis zum nächsten Spiel", meinte Becker.

Bis Freitag hat Zverev nun Zeit, um die Rückenprobleme in den Griff zu bekommen. Sein Halbfinale dürfte mit großer Wahrscheinlichkeit in der Night Session angesetzt werden. So hätte der 24-Jährige etwas mehr als 48 Stunden Zeit.

Djokovic oder Berrettini wird dagegen deutlich weniger Zeit bleiben, sich zu erholen. Zum möglichen Aufeinandertreffen mit der Nummer eins der Welt aus Belgrad meinte Zverev: "Ich hoffe, sein Match dauert viereinhalb Stunden, er kriecht auf dem Platz und ich kann am Ende ins Finale einziehen."

Und auch wenn Djokovic nicht kriechen sollte, weiß der Hamburger ja seit seinem Halbfinal-Erfolg bei den Olympischen Spielen in Tokio, dass er den Serben, der in New York als erster Profi seit Rod Laver 1969 den "Kalender-Grand-Slam" komplettieren könnte, schlagen kann.

Auch mit Berrettini hat Zverev schon gute Erfahrungen gemacht. Zum einen hat er eine positive Bilanz (3:1) und zudem bezwang er den Italiener im Mai im Finale des Masters von Madrid 6:7 (8:10), 6:4, 6:3.

Egal, wie der Gegner am Freitag heißen wird, in seiner aktuellen Form hat der Weltranglistenvierte auf jeden Fall gute Chancen ins Endspiel einzuziehen und damit seinem großen Traum vom ersten Grand-Slam-Triumph einen weiteren Schritt näher zu kommen.

Vorausgesetzt, der Rücken hält.

