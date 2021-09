Die Impfung gegen das Coronavirus ist ein heißes und kontrovers diskutiertes Thema in der Tennis-Szene, zumal die Profis während der Saison permanent um den Globus reisen.

Für Andrea Petkovic war daher schnell klar: Impfen schützt.

"Ich habe vier Leute in meinem Team dabei. Wenn da einer positiv getestet wird, muss ich 14 Tage in Quarantäne, wenn ich nicht geimpft bin. Als geimpfte Spielerin darf ich trotzdem spielen", erläuterte die einstige French-Open-Halbfinalistin im Interview mit Eurosport-Reporter Markus Paszehr.

US Open

Im Zweifel sitze dann der Trainer zwar nicht auf der Tribüne, aber: "Ich habe die Chance zu spielen. Das ist für mich als Selbstständige wahnsinnig wichtig."

Petkovic verabschiedet sich in New York und freut sich auf Burger und Bier

Als Tennisprofi sei sie extrem viel unterwegs "und da ich geimpft bin, mache ich mir dann weniger Gedanken. Außerdem möchte ich auch meine Familie sehen, wenn ich dann nach Hause komme", so Petkovic nach ihrer 4:6, 2:6-Niederlage in der 2. Runde der US Open gegen Garbiñe Muguruza