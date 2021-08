Das Match zwischen der dreimaligen Grand-Slam-Turniersiegerin aus Kiel und der Ukrainerin begann äußerst schwungvoll. Beide Spielerinnen brachten je einmal ihr eigenes Service durch, bevor ein regelrechtes Break-Festival auf Court 17 startete.

Den Anfang machte Kerber, die Yastremska den Aufschlag zur 2:1-Führung abnahm. Sicherheit verlieh dies der deutschen Nummer eins jedoch nur bedingt. In der Folge musste Kerber zweimal in Serie ihr Service abgeben und auch die Ukrainerin kassierte ein weiteres Break.

Erst beim Stande von 3:3 war es Yastremska, die erstmals wieder ihr Aufschlagspiel durchbringen konnte. Die 21-Jährige spielte fortan wie entfesselt und punktete ein ums andere Mal mit spektakulären Schlägen.

Kerber hatte in der Endphase des ersten Satzes nur wenig gegen die Power der Ukrainerin entgegenzusetzen, musste ein weiteres Break hinnehmen (3:5) und kurz darauf auch den ersten Durchgang abgeben (3:6).

"Es geht dermaßen hin und her - sie braucht Zuversicht und mehr Länge in den Grundschlägen", sagte Eurosport-Expertin Barbara Rittner.

Genialer Schlag um den Netzpfosten: Yastremska entzaubert Kerber

Kerber kämpft sich gegen Yastremska zurück

Ein völlig anderes Bild zeigte sich dann in Satz zwei. Anders als noch im ersten Durchgang servierten beide Spielerinnen äußerst konzentriert, weshalb es lange Zeit keine einzige Breakmöglichkeit gab.

Den ersten und einzigen Breakball hatte Kerber, die sich im zweiten Satz richtig in die Partie kämpfte, beim Stande von 5:4 aus ihrer Sicht. Die Kielerin nutzte diese Gelegenheit eiskalt aus und sicherte sich damit den Satz (6:4). Dabei profitierte Kerber auch von zahlreichen Unforced Errors ihrer Gegnerin, die weiterhin mit viel Risiko spielte und stets auf den Winner aus war.

Auch der Entscheidungssatz hätte für die deutsche Nummer eins nicht besser starten können. Nachdem die 33-Jährige zunächst einen Breakball bei eigenem Aufschlag abwehren konnte, nahm sie Yastremska früh den Aufschlag zur 2:0-Führung ab.

Kerber krönt furioses Comeback

Die Ukrainerin zeigte sich davon jedoch wenig beeindruckt, ging in ihren Schlägen weiterhin volles Risiko und holte sich umgehend das Break zurück.

Und Yastremska bleib nun am Drücker, holte vier Punkte in Serie und stellte so auf 4:2 und wenig später auf 5:3. Kerber stemmte sich aber leidenschaftlich gegen die drohende Niederlage, verkürzte erst auf 4:5 und nahm der 21-Jährigen, die bereits zum Matchgewinn servierte, dann den Aufschlag zum 5:5 ab.

Es entwickelte sich eine packende Nervenschlacht, die in einem entscheidenden Tiebreak gipfelte. Dieser begann für Kerber fast perfekt. Die Kielerin ließ Yastremska laufen und stellte schnell auf 5:1. Wenig später verwandelte Kerber beim Stand von 6:3 im Tiebreak nach insgesamt 2:28 Stunden ihren ersten Matchball.

"Es war unfassbar schwer. Als ich die Auslosung gesehen habe, dachte ich schon: 'Das wird kein leichtes Match.‘ Ich glaube, ich habe dieses Match nur durch meinen Kopf und meinen Kampfgeist gewonnen", sagte Kerber erleichtert am Eurosport-Mikrofon.

