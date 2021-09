Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz macht bei den US Open weiter Eindruck. Die 24-Jährige besiegte am Montag die frühere French-Open-Siegerin Iga Swiatek aus Polen 7:6 (14:12), 6:3 und zog nach 2014 und 2019 zum dritten Mal in New York ins Viertelfinale ein.

Vor zwei Jahren schaffte sie ihr bestes Resultat mit einer Halbfinalteilnahme.

Bencic hat in diesem Jahr in Flushing Meadows noch keinen Satz abgegeben. Gegen Swiatek war es im ersten Durchgang sehr eng, doch die Weltranglisten-Zwölfte behielt die Nerven und agierte dann im zweiten Durchgang überlegen.

bei 6:5 und im Tiebreak des ersten Durchgangs vergab Swiatek insgesamt vier Satzbälle, Bencic nutzte ihrerseits ihren fünften zum 14:12. "Ich habe sie noch nie so aggressiv gesehen", lobte Eurosport-Expertin Barbara Rittner. "Da hatte ich schon auch ein bisschen Glück", gab die Schweizerin zu.

Bencic stark in Form

Im zweiten Satz nahm Bencic ihrer Kontrahentin zum 3:1 den Aufschlag ab. Kurios: Sonst machte die Schweizerin bei Service der Polin nur drei Punkte, hielt aber selbst ihr Service und machte das Match so zu.

Bencic trifft nun auf Shelby Rogers aus den USA oder die erst 18 Jahre alte britische Qualifikantin Emma Raducanu.

Inklusive Olympia steigerte Bencic ihre Matchbilanz seit Mitte Juni auf 18:4 Siege. "Ich habe mein Tennis wirklich verbessert und bin froh, jetzt im Viertelfinale zu stehen", sagte die 24-Jährige.

Achtelfinale Damen am Montag:

B. Bencic (SUI/11) - I. Swiatek (POL/7) 7:6 (14:12), 6:3

S. Rogers (USA) - E. Raducanu (GBR/Q)

K. Pliskova (CZE/4) - A. Pavlyuchenkova (RUS/14)

M. Sakkari (GRE/17) - B. Andreescu (CAN/6) - Night Session

