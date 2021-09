Für Bianca Andreescu (Kanada/Nr. 6) ist es der erste Einzug in die zweite Woche eines Grand-Slam-Turniers seit ihrem Turniersieg in New York 2019.

Die 24 Jahre alte Qualifikantin Greet Minnen, die zuvor noch nie in einer dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers gestanden hatte und als Lucky Loserin ins Hauptfeld gerutscht war, hatte Andreescu nur wenig entgegenzusetzen.

Die 21-jährige Kanadierin schlug mehr Winner (21:17) und leistete sich weniger vermeidbare Fehler (11:22).

Damen-Einzel am Samstag:

Bianca Andreescu (CAN/6) - Greet Minnen (BEL/Q) 6:1, 6:2

Petra Kvitova (CZE/10) - Maria Sakkari (GRE/17)

Belinda Bencic (SUI/11) - Jessica Pegula (USA/23)

Anett Kontaveit (EST/28) - Iga Swiatek (POL/7)

Sara Sorribes Tormo (ESP) - Emma Raducanu (GBR/Q)

Karolina Pliskova (CZE/4) - Ajla Tomljanovic (AUS)

Night Session:

Ashleigh Barty (AUS/1) - Shelby Rogers (USA)

Varvara Gracheva (RUS) - Anastasia Pavlyuchenkova (RUS/14)

