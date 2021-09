Im Halbfinale trifft Daniil Medvedev (Russland/Nr. 2) auf Félix Auger-Aliassime (Kanada/Nr. 12) oder den erst 18 Jahre alten Tsitsipas-Bezwinger Carlos Alcaraz (Spanien).

Ein Duell mit Grand-Slam-Dominator Novak Djokovic (Serbien/Nr. 1) oder dem derzeit in absoluter Top-Form spielenden Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 4) ist dagegen erst im Finale möglich. "Ich will in diesem Jahr den letzten Schritt schaffen, der natürlich der schwerste ist", sagte Medvedev.

Gegen Botic van der Zandschulp startete Medvedev kompromisslos und führte schnell 5:1. Dem Niederländer gönnte er bis dahin gerade mal acht Punkte. Im zweiten Durchgang machten sich bei van der Zandschulp dann Oberschenkelprobleme bemerkbar, Medvedev zog fast ungehindert auf 6:3, 6:0 davon.

US Open Kuriose Strafe: Opelka muss wegen zu großem Logo 10.000 Dollar zahlen VOR 3 STUNDEN

Als der Russe sich zu Beginn des dritten Satzes drei Breakchancen erarbeitete, sah alles nach einer klaren Angelegenheit aus.

Viertelfinale: Medvedev mit erstem Satzverlust - aber er zieht es durch

Van de Zandschulp beißt sich rein

Doch Behandlung und Schmerzmittel zeigten bei van de Zandschulp offenbar Wirkung - der Niederländer nahm seinem jetzt hektisch spielenden Kontrahenten den Aufschlag zum 3:2 ab und brachte den Satz mit 6:4 durch.

Spektakuläre Rally: Van de Zandschulp smasht sich zum Satzball

Für Medvedev, der bis zum Viertelfinale erst dreimal im Turnierverlauf gebreakt wurde, war es der erste Satzverlust in New York 2021. "Das versteht man manchmal nicht bei Medvedev – er gewinnt den zweiten Satz 6:0 und wird dann ohne Grund hektisch", tadelte Eurosport-Experte Boris Becker.

Auch im vierten Satz agierte der Außenseiter "auf Augenhöhe" (Becker). Van de Zandschulp hielt bis 4:5 gut mit und wehrte bei eigenem Aufschlag Medvedevs ersten Matchball ab. Bei 5:6 erarbeitete sich der 25 Jahre alte Russe aber zwei weitere Matchbälle und verwandelte nach 2:22 Stunden seinen zweiten zum Halbfinal-Einzug.

Erleichterung nach Matchball: Medvedev löst Halbfinal-Ticket

Medvedev will ersten Grand-Slam-Sieg

Durch den Sieg gegen van de Zandschulp baute der Russe seine persönliche Bilanz bei seinem liebsten Grand-Slam-Turnier auf 19:4 aus.

Der 25 Jahre alte Moskauer hat seit 2018 elf Titel auf Hartplatz gewonnen - mehr als jeder andere Profi. 2019 hatte Medvedev das Finale von New York knapp in fünf Sätzen gegen Rafael Nadal verloren, 2020 war er im Halbfinale am späteren Sieger Dominic Thiem gescheitert. Nadal und Thiem sind wie Roger Federer 2021 verletzungsbedingt nicht am Start.

Auch ins Endspiel der Australian Open Anfang des Jahres schaffte es Medvedev, verlor dann aber glatt in drei Sätzen gegen Novak Djokovic. Er wartet aber wie Olympiasieger Alexander Zverev, der am Mittwoch ( ca. 20:00 Uhr live bei Eurosport ) auf den Südafrikaner Lloyd Harris trifft, noch auf einen großen Triumph bei einem Grand-Slam-Turnier.

"Hell of a match!" Das sagt Medvedev zu seinem Halbfinal-Einzug

Becker lobt van de Zandschulp

Der 25 Jahre alte van de Zandschulp spielte seine ersten US Open überhaupt und trat erst zum vierten Mal im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers an.

Trösten kann sich der Niederländer mit einem riesigen Satz in der Weltrangliste: Von 117 geht es auf 62 nach vorne. Zudem erhält er für den Viertelfinaleinzug 425.000 US-Dollar (ca. 360.000 Euro) Preisgeld.

6:0! Medvedev überrollt van de Zandschulp in Satz zwei

"Großes Kompliment, großen Respekt für seine Spielweise", sagte Becker: "Ich bin überzeugt, dass wir noch viel mehr von ihm hören werden. Er hat ein komplettes Spiel: Aufschlag, Volley, seine kämpferische Leistung ist gut, er spielt auch mal ein Stöppchen zwischendurch. Er ist jetzt um die 60 der Welt - Tendenz steigend."

Van de Zandschulp als Slow-Starter

Kurios: In sieben seiner acht Spiele in New York (inklusive der drei Qualifikationsrunden) verlor van de Zandschulp den ersten Satz, nur im Achtelfinale gegen Diego Schwartzman (6:3, 6:4, 5:7, 5:7, 6:1) nicht.

In seiner Erstrundenpartie gegen den Spanier Carlos Taberner war der Niederländer sogar nach 0:2-Satzrückstand noch zurückgekommen (2:6, 3:6, 6:4, 7:5, 6:3).

"Großer Respekt vor seiner Leistung", sagte auch Medvedev: "Wenn er so weiterspielt, kommt er in die Top 50, Top 30 - Minimum!"

Referee verpatzt Ballwurf - Becker amüsiert sich köstlich

Van de Zandschulp schreibt US-Open-Geschichte

Van de Zandschulp gesellte sich mit seinem Husarenstück zu Nicolas Escudé (1999) und Gilles Müller (2008), die bislang als einzige Qualifikanten in New York ins Viertelfinale vordringen konnten.

Den Weg in den Klub der Qualifikanten als Halbfinalisten bei Grand-Slam-Turnieren verstellte ihm Medvedev jedoch.

Insgesamt fünf Spieler haben das in der Open Era (seit 1968) bislang geschafft: John McEnroe 1977 in Wimbledon, Bob Giltinan 1977 bei den Australian Open, Filip Dewulf 1997 bei den French Open, Vladimir Voltchkov 2000 in Wimbledon und Aslan Karatsev 2021 bei den Australian Open.

Bei den US Open schaffte es noch kein Qualifikant in die Vorschlussrunde.

US Open - Viertelfinale Herren:

Links zu den US Open:

Das könnte Dich auch interessieren: Djokovic unbeliebt? US-Kapitän ergreift Partei für Serben

(mit SID)

Medvedev beschwert sich über Fans: "Ist das hier der Labor Day?"

US Open Zverevs Zeitspiel - es könnte die US Open entscheiden VOR 8 STUNDEN