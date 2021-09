Alexander Zverev trifft bei den US Open in Flushing Meadows im Viertelfinale auf den Südafrikaner Lloyd Harris. Es geht um den Halbfinaleinzug beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

Das Match findet am Mittwoch, 8. September auf dem Court Arthur Ashe statt. Die Reihenfolge der Ansetzungen steht noch nicht fest.

Es ist insgesamt das dritte Duell zwischen Zverev und Harris. Der Deutsche hat beide bisherigen Partien gewonnen, darunter kurz vor den US Open beim Masters in Cincinnati.

Hier gibt es alle Informationen zur Partie zwischen Zverev und Harris bei den US Open.

US Open: Zverev - Harris live im TV

Das Match zwischen Zverev und Harris am Mittwoch in New York ist live im TV bei Eurosport 1 zu sehen.

Zverev - Harris: US Open im Livestream

Die Partie könnt Ihr auch in voller Länge im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ mitverfolgen.

US Open: Zverev - Harris im Liveticker

Bei Eurosport.de bieten wir Euch einen Liveticker zum Match aus Flushing Meadows an. Hier gibt es auch alle News und viele Highlight-Videos zum Spiel.

