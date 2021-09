Novak Djokovic kann bei den US Open in New York ein Stück Tennis-Geschichte schreiben.

Der Weltranglisten-Erste aus Serbien hat nicht nur den legendären Grand Slam im Visier, sondern kann mit 21 Grand Slam Titeln im Einzel auch Rafael Nadal und Roger Federer überflügeln.

Die Suppe versalzen kann ihm nur noch Daniil Medvedev. Für den Russen geht es um den ersten Titel bei einem Major.

Das Match findet am Sonntag, 12. September, um 22:00 Uhr (MESZ) im Arthur Ashe Stadium in Flushing Meadows statt.

US Open: Djokovic - Medvedev live im TV

Das Match zwischen Novak Djokovic und Daniil Medvedev ist live im TV bei Eurosport 1 zu sehen. Los geht es am Sonntag, 12. September, um 22:00 Uhr.

Djokovic - Medvedev: US Open im Livestream

Die Partie könnt Ihr auch in voller Länge im Livestream im Eurosport Player und bei Joyn PLUS+ mitverfolgen.

US Open: Djokovic - Medvedev im Liveticker

Bei Eurosport.de bieten wir Euch einen Liveticker zum Match aus Flushing Meadows an. Hier gibt es auch alle News und viele Highlight-Videos zum Spiel.

