Die ehemalige Nummer eins gab an, aufgrund der Krämpfe "besorgt" zu sein. Er habe sogar seinen Trainingsplan umgestellt, um das Problem zu bekämpfen. Dies habe jedoch nicht geholfen, auch beim jüngsten Masters in Cincinnati sah er sich mit Krämpfen konfrontiert.

"Ich werde einen Schweißtest durchführen, um zu sehen, ob sich etwas geändert hat", sagte Murray und ergänzte: "Die Sportgetränke und Elektrolyte werden aufgrund der Tests angepasst, aber ich lange keinen mehr gemacht."

Ad

Murray weiter: "Wir werden der Sache auf den Grund gehen. In Washington habe darauf geachtet, genug zu trinken, um auszuschließen, dass Dehydrierung etwas damit zu tun hat. Das Trinkverhalten zu ändern, ist nicht einfach. Aber ich brauche Antworten."

WTA Granby Endstation Viertelfinale: Maria in Granby ausgeschieden VOR 21 STUNDEN

In den vergangenen Jahren wurde Murray immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Im Vergleich zur vergangenen Saison gehe es ihm körperlich eigentlich besser, so Murray: "Es ist etwas frustrierend, weil ich von den Spielen wirklich gut erholt habe. Es geht mir viel besser als vor einem Jahr, was meine Leiste und meinen unteren Rücken angeht."

Er habe "keine entzündungshemmenden Mittel für Spiele und Turniere" mehr einnehmen müssen, so Murray. Er schob nach: "Das ist wirklich positiv, aber gleichzeitig hatte ich diese Krämpfe."

Das könnte Dich auch interessieren: Ein letztes Mal US Open: Williams' emotionale Abschiedstour

Tweener-Alarm: Nadal, Swiatek und Co. zaubern bei Show-Match

US Open Brutales US-Open-Los für Thiem - hohe Hürden für Maria und Otte UPDATE GESTERN UM 16:20 UHR