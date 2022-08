Mit Jule Niemeier greift die letzte Deutsche im Einzel wieder zum Schläger. Im zweiten Match auf Platz zehn trifft sie auf Yulia Putintseva.

Auch Garbiñe Muguruza und Jannik Sinner wollen den Einzug in Runde drei klar machen.

Wer erreicht die dritte Runde? Für wen ist in Flushing Meadows Endstation?

Die US Open finden vom 29. August bis 11. September in New York statt. Eurosport ist täglich im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 live dabei. Eurosport zeigt die US Open außerdem im Livestream bei discovery+ und im Eurosport Player.

Wett-Tipps:

Yulia Putintseva (KAZ) - Jule Niemeier (GER)

70 Weltranglistenplätze trennen die Kasaschin (Rang 38) von der letzten Deutschen im Feld (Rang 108). Putintseva setzte sich in Runde eins gegen die frühere French-Open-Halbfinalistin Amanda Anisimova durch, Niemeier schlug die Australian-Open-Siegerin von 2020, Sofia Kenin. In direkten Duellen standen sich beide noch nie gegenüber, vor New York verloren beide zuletzt zwei Auftaktmatches. Es wird also eng! Wett-Tipp: Jule Niemeier.

Federico Coria (ARG) - Carlos Alcaraz (ESP/3)

Keine einfache Aufgabe für Alcaraz, der sein bisher einziges Duell mit Coria 2020 in Rio verlor (4:6, 6:4, 4:6) und in der ersten Runde schon von Corias Landsmann Sebastián Báez ordentlich gefordert wurde. Unterm Strich ist der junge Spanier aber klarer Favorit. Wett-Tipp: Carlos Alcaraz.

Fabio Fognini (ITA/) - Rafael Nadal (ESP/2)

Rückblick auf die US Open 2015: Da gelang es Fognini, Nadal in der 3. Runde nach 0:2-Satzrückstand noch 3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 zu besiegen - ein episches Match. Mittlerweile spricht das Kräfteverhältnis jedoch klar für den diesjährigen Australian-Open- und French-Open-Sieger, der auch in direkten Duellen 13:4 führt. Wett-Tipp: Rafael Nadal.

US Open - Ansetzungen am Donnerstag:

Die erste Partie pro Court startet üblicherweise um 17:00 Uhr MESZ, alle weiteren Partien jeweils im direkten Anschluss (außer anders angegeben). Auf dem Center Court im Arthur Ashe Stadium wird ab 18:00 Uhr MESZ gespielt.

Arthur Ashe Stadium

Ab 18:00 Uhr:

Iga Świątek (POL/1) - Sloane Stephens (USA)

Federico Coria (ARG) - Carlos Alcaraz (ESP/3)

Nicht vor 1:00 Uhr:

2. Match: Fabio Fognini (ITA/) - Rafael Nadal (ESP/2)

Louis Armstrong Stadium

Ab 17:00 Uhr:

Aliaksandra Sasnovich (---) - Jessica Pegula (USA/8)

Chris Eubanks (USA/Q) - Jannik Sinner (ITA/11)

Garbiñe Muguruza (ESP/9) - Linda Fruhvirtová (CZE)

Nicht vor 1:00 Uhr:

Cristina Bucșa (ESP/Q) - Danielle Collins (USA/19)

Grandstand

Ab 17:00 Uhr:

Borna Ćorić (CRO/25) - Jenson Brooksby (USA)

Anhelina Kalinina (UKR) - Petra Kvitová (CZE/21)

4. Match: Jason Kubler (AUS) - Frances Tiafoe (USA/22)

Court 5

Ab 17:00 Uhr:

Marin Čilić (CRO/15) - Albert Ramos Viñolas (ESP)

Alizé Cornet (FRA) - Katerina Siniaková (CZE)

Soon-woo Kwon (KOR) - Andrey Rublev (---/6)

Kaia Kanepi (EST) - Aryna Sabalenka (---/6)

Court 10

Ab 17:00 Uhr:

2. Match: Yulia Putintseva (KAZ) - Jule Niemeier (GER)

Gijs Brouwer (NED/Q) - Lorenzo Musetti (ITA/26)

Miomir Kecmanović (SRB/32) - Richard Gasquet (FRA)

Court 11

Ab 17:00 Uhr:

Sorana Cirstea (ROU) - Belinda Bencic (SUI/13)

Irina Begu (ROU) - Yue Yuan (CHN/Q)

Diego Schwartzman (ARG/14) - Alexei Popyrin (AUS)

Hubert Hurkacz (POL/8) - Ilya Ivashka (---)

Court 12

Ab 17:00 Uhr:

James Duckworth (AUS) - Daniel Evans (GBR/20)

Cameron Norrie (GBR/7) - João Sousa (POR)

Karolina Plíšková (CZE/22) - Marie Bouzková (CZE)

Clara Burel (FRA/Q) - Alison van Uytvanck (BEL)

Court 13

Ab 17:00 Uhr:

Lauren Davis (USA) - Ekaterina Alexandrova (---/28)

Anastasia Potapova (---) - Qinwen Zheng (CHN)

Court 17

Ab 17:00 Uhr:

Marta Kostyuk (UKR) - Victoria Azarenka (---/26)

Paula Badosa (ESP/4) - Petra Martić (CRO)

Grigor Dimitrov (BUL/17) - Brandon Nakashima (USA)

Nicht vor 23:00 Uhr:

Denis Shapovalov (CAN/19) - Roberto Carballés Baena (ESP)

(Zahl = Setzung)

(Q = Qualifikant/in)

(LL = Lucky Loser)

(WC = Wild Card)

(PR = Protected Ranking)

