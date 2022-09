Bei den US Open in New York werden die ersten Achtelfinalistinnen und Achtelfinalisten gesucht. Mit großer Spannung wird der nächste Auftritt von Serena Williams erwartet.

Die US-Amerikanerin trifft in Runde drei auf Ajla Tomljanovic aus Australien. Erneut kann sich das Publikum in der Night Session auf die 23-malige Grand-Slam-Siegerin freuen.

Auch Daniil Medvedev, Matteo Berrettini, Andy Murray und Coco Gauff nehmen die nächste Runde ins Visier.

Die US Open finden vom 29. August bis 11. September in New York statt. Eurosport ist täglich im TV bei Eurosport 1 und Eurosport 2 live dabei. Eurosport zeigt die US Open außerdem im Livestream bei discovery+ und im Eurosport Player.

Wett-Tipps:

Andy Murray (GBR) - Matteo Berrettini (ITA/13)

Im ATP-Ranking sind Murray (51) und Berrettini (14) zwar weit voneinander entfernt, ganz so klar ist das Kräfteverhältnis aber nicht verteilt. Murray, der zum ersten Mal seit 2016 in der dritten Runde von New York steht, präsentierte sich in den ersten beiden Runden wie in seinen besten Zeiten und sagt von sich selbst: "Ich bewege mich so gut wie schon lange nicht mehr." Berrettini hat zwar das einzige direkte Duell mit Murray im Jahr 2022 im Finale von Stuttgart gewonnen, scheiterte jedoch bei den beiden Masters in Montreal und Cincinnati im Vorfeld der US Open bereits an seiner Auftakthürde. Ein Favoritensturz scheint alles andere als unmöglich. Wett-Tipp: Andy Murray.

Ajla Tomljanovic (AUS) - Serena Williams (USA)

Die Williams-Festspiele in New York gehen weiter! Präsentierte sich die 40-Jährige im Auftaktmatch gegen Danka Kovinic noch etwas rostig, blühte sie gegen die Nummer zwei der Welt, Anett Kontaveit, in der zweiten Runde richtig auf. Mit "ihrem" Publikum im Rücken gehört sie auf ihrer Abschiedstour spätestens jetzt zu den Mitfavoritinnen auf den Titel. Aber Achtung: Gegen Tomljanovic betritt Williams Neuland. Gegen die Australierin stand sie bislang noch nie auf dem Court. Wett-Tipp: Serena Williams.

Nick Kyrgios (AUS/23) - J.J. Wolf (USA)

Mit 31:9 Siegen kann Kyrgios im Jahr 2022 eine beeindruckende Bilanz vorweisen. Im Wimbledon marschierte er ins Finale, in Washington gewann er im Einzel und im Doppel den Titel. Trotz Spuck-Eklat in der zweiten Runde von New York wirkt der Australier reifer und abgeklärter als in den Jahren zuvor. Gegen Wolf, der überhaupt erst zum zweiten Mal in seiner Karriere in der dritten Runde eines Grand Slams steht, ist er klarer Favorit. Auch für Kyrgios und den US-Amerikaner ist es das erste Aufeinandertreffen überhaupt auf der Tour. Wett-Tipp: Nick Kyrgios.

US Open - Ansetzungen am Freitag:

Die erste Partie pro Court startet üblicherweise um 17:00 Uhr MESZ, alle weiteren Partien jeweils im direkten Anschluss (außer anders angegeben). Auf dem Center Court im Arthur Ashe Stadium wird ab 18:00 Uhr MESZ gespielt.

Arthur Ashe Stadium

Ab 18:00 Uhr:

Andy Murray (GBR) - Matteo Berrettini (ITA/13)

Madison Keys (USA/20) - Coco Gauff (USA/20)

Nicht vor 1:00 Uhr:

Ajla Tomljanovic (AUS) - Serena Williams (USA)

Daniil Medvedev (---/1) - Yibing Wu (CHN)

Louis Armstrong Stadium

Ab 17:00 Uhr:

Ons Jabeur (TUN/5) - Shelby Rogers (USA/31)

Tommy Paul (USA/29) - Casper Ruud (NOR/5)

Alison Riske-Amritraj (USA/29) - Xiyu Wang (CHN)

Nicht vor 1:00 Uhr:

Bianca Andreescu (CAN) - Caroline Garcia (FRA/17)

Nick Kyrgios (AUS/23) - J.J. Wolf (USA)

Grandstand

Ab 17:00 Uhr:

2. Match: Veronika Kudermetova (---) - Dalma Galfi (HUN)

Karen Khachanov (---/27) - Jack Draper (GBR)

Pablo Carreño Busta (ESP/12) - Alex de Minaur (AUS/18)

Ekel-Anfall: Kyrgios spuckt in Richtung seiner Box

Court 5

Ab 17:00 Uhr:

2. Match: Rebecca Marino (CAN) - Shuai Zhang (CHN)

Court 17

Ab 17:00 Uhr:

Daniel Galán (COL) - Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

Pedro Cachin (ARG) - Corentin Moutet (FRA)

Liudmila Samsonova (---) - Aleksandra Krunic (SRB)

(Zahl = Setzung)

(Q = Qualifikant/in)

(LL = Lucky Loser)

(WC = Wild Card)

(PR = Protected Ranking)

