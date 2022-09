"Das war ein weiteres großartiges Match von mir", freute sich Casper Ruud nach dem Meilenstein "Nach den French Open dachte ich, dass das vielleicht mein einziges Grand-Slam-Finale meiner Karriere bleiben könnte. Dass ich es ein paar Monate später schon wieder geschafft habe, fühlt sich unglaublich an."

Ruud startete mit einem Break, Khachanov stellte jedoch schnell auf 2:2. Zum 4:4 tauschten beide erneut Breaks aus. Bei 4:4 hatte der Russe eine Breakchance, die der Norweger jedoch vereitelte. "Zu Beginn waren wir beide vielleicht ein bisschen nervös, aber dieses Match war vielleicht auch das größte Match in unserer Karriere bislang", gab Ruud später zu.

Bis zum Tiebreak blieb nun alles in der Reihe, dort schaffte Ruud mit einem Zwischensprint von 3:3 auf 6:3 die Vorentscheidung und setzte sich nach 58 Minuten mit 7:5 durch.

US Open

Beim dritten Satzball lieferten sich beide mit 55 Schlägen den bisher längsten Ballwechsel des Turniers - mit besserem Ende für Ruud. "Der Satzgewinn hat mir geholfen, meine Nerven ein bisschen zu beruhigen", sagte er.

Im ersten Spiel des zweiten Satzes ließ der 23-Jährige noch drei Breakchancen ungenutzt, spielte dann aber wie aus einem Guss und ließ Khachanov überhaupt nicht mehr ins Spiel kommen. Bei eigenem Aufschlag gab der Norweger sogar gar keinen Punkt ab.

Mit 14 Punktgewinnen in Folge stellte er schnell auf 5:1 und gewann den Durchgang kurz darauf mit dem nächsten glatten Aufschlagspiel 6:2. "Sein Volley hat sich extrem verbessert. Er spielt immer den richtigen Ball, geht im richtigen Moment vor", lobte Mischa Zverev bei Eurosport.

Wer nun von einem glatten Durchmarsch des Norwegers ausging, irrte jedoch. Khachanov, der im Viertelfinale den Mitfavoriten Nick Kyrgios (Australien) in fünf Sätzen niedergerungen hatte , hielt nun grimmig dagegen und lauerte bei Ruuds Aufschlagspielen auf seine Chance, die sich bei 6:5 bot.

"Tennis ist auch ein psychologisches Spiel. Manchmal sieht es in den Spielern drinnen ganz anders aus, als es äußerlich den Anschein macht", sagte Ruud später.

In Satz vier übernahm der Norweger aber wieder die Initiative, setzte Khachanov gleich in dessen ersten Aufschlagspiel unter Druck und schaffte kurz darauf das Break zum 2:1. "Alter Schwede … äh … Norweger", kommentierte Zverev den sehenswerten Gewinnschlag Ruuds zum Break.

Ruud breakt in Satz vier - "alter Schwede ... äh ... Norweger!"

"Er war in jedem Punkt solider. Er hat einen Tick effizienter retourniert. Ich hatte immer das Gefühl, er kann noch einen draufsetzen", analysierte Damen-Bundestrainerin Barbara Rittner später bei Eurosport und urteilte: "Im vierten Satz kam zu wenig von Khachanov."

Als Ruud kurz darauf Khachanov zum 4:1 ein weiteres Mal das Service abnahm, war der Finaleinzug nicht mehr weit. Nach genau 3:00 Stunden Spielzeit verwandelte der Norweger seinen ersten Matchball zu seinem größten Erfolg in New York.

"Er hat toll gespielt und das Ergebnis bei den French Open bestätigt. Ich bin beeindruckt, er sieht gut aus und kann das Turnier gewinnen. Ich kann es kaum glauben, dass ich das sage - aber Casper Ruud könnte in ein paar Tagen die Nummer eins der Welt sein", meinte Tennis-Legende John McEnroe bei Eurosport und gab zu: "So gut habe ich ihn auf Hardcourt nie und nimmer erwartet."

Vor dem zweiten Halbfinale der US Open übernimmt Ruud damit sogar virtuell die Spitze der Weltrangliste und wird nach dem Turnier mit nunmehr 5850 Punkten mindestens auf Platz zwei springen - mit einem Finalsieg würde der Norweger sogar die Spitze im Ranking übernehmen.

"Das werde ich mir ansehen", sagte Ruud selbstverständlich.

Ruud exklusiv: "Fühlt sich etwas surreal an"

Das Endspiel steigt am Sonntag um 22:00 Uhr MESZ (live bei Eurosport 1 im Free-TV, im Livestream bei discovery+ und im Liveticker bei Eurosport.de). "Ruud war wie ein kleiner Mosquito - so ein bisschen wie damals Juan Carlos Ferrero (jetzt Trainer von Alcaraz, Anm. d. Red.): kleine Schritte, gut bewegt, immer richtig am Ball", lobte Zverev den Finalisten.