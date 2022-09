Sein bisher letztes Match hatte Roger Federer 2021 in Wimbledon beim Viertelfinal-Aus gegen Hubert Hurkacz (3:6, 6:7 (4:7), 0:6) bestritten. Danach hatte sich der 20-fache Grand-Slam-Champion zum dritten Mal an seinem rechten Knie operieren lassen. Seit seinem letzten Spiel gegen den Polen sind nunmehr 428 Tage vergangen.

Doch das Warten schien ein Ende zu haben . "Ich freue mich sehr darauf, später in diesem Jahr wieder in den Wettbewerb einzusteigen. Der Laver Cup ist ein fester Bestandteil meines Plans", sagte Federer schon im zurückliegenden Februar gegenüber dem Veranstalter.

Ad

Im August hatte er ein Video auf Instagram gepostet, das ihn beim Training zeigte und so die Hoffnungen auf ein baldiges Comeback nährte. Landsmann Stan Wawrinka reagierte mit drei Flammen-Emojis, der offizielle Australian-Open-Account kommentierte: "Zurück in der Spur!"

Laver Cup Comeback in London, Duell mit Herzogin: Das ist der Stand bei Federer UPDATE 24/08/2022 UM 17:11 UHR

Doch nun steht das Comeback beim Laver Cup an der Seite von Rafael Nadal (Spanien), Andy Murray (Großbritannien) und Novak Djokovic (Serbien) auf der Kippe. Der "Tagesanzeiger" berichtet mit Verweis auf verschiedene Quellen, dass die Vorbereitung auf die Rückkehr nicht nach Plan verlaufe.

Federer spielt auf Zeit

Demnach habe der Schweizer erneut Wasser in seinem operierten Knie gehabt. Zwar konnte Federer in den vergangenen Wochen und Monaten wieder mit dem Schläger trainieren - wie auf verschiedenen Videos zu sehen war - doch nicht so intensiv wie erhofft.

Eine Bestätigung des ehemaligen Weltranglistenersten gibt es nicht. Generell äußerten sich sein Umfeld um Manager Tony Godsick zuletzt nicht zum Fitnesszustand des Schweizers.

"Ich muss einfach geduldig bleiben, ich mache ständig Fortschritte", so der Familienvater.

Roger Federer Fotocredit: Getty Images

Nachdenkliche Töne: Federer lässt aufhorchen

Geplant war neben der Teilnahme am Laver Cup auch, dass Federer einen Monat später beim ATP-500-Turnier in seiner Heimatstadt Basel erstmals wieder um Weltranglistenpunkte spielen würde. Doch ob der Berichte aus der Schweiz werden die Zweifel an dem Comeback größer.

"Ich weiß, dass eine professionelle Karriere nicht ewig dauern kann und das ist in Ordnung", sagte Federer: "Ich liebe es, zu gewinnen, aber wenn du nicht mehr konkurrenzfähig bist, dann ist es besser aufzuhören. Ich glaube nicht, dass ich das Tennis brauche."

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Herzzerreißend! Kyrgios schlägt nach dem Schock-Aus neue Töne an

Während Kyrgios-Match! Zuschauer lässt sich den Kopf rasieren

US Open Plisková teilt aus: Notschlag wird zum Zauberschlag VOR 19 MINUTEN