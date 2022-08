Swiatek ist seit dem Rücktritt der Australierin Ashleigh Barty im Frühjahr die dominante Spielerin der Tour und gewann auch die French Open.

In Wimbledon musste sie sich dagegen bereits in der dritten Runde der Französin Alizé Cornet geschlagen geben.

Nun peilt die Warschauerin in New York ihren zweiten Grand-Slam-Erfolg in diesem Jahr an.

