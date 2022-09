"Ich glaube einfach nicht, dass es das Richtige ist, in der Situation, in der ich mich gerade befinde", sagte die 20-Jährige aus Kiew. "Es war einfach meine Entscheidung. Ich habe mich nicht danach gefühlt", sagte Kosytuk nach ihrer Zweitrundenniederlage.

Azarenka war "nicht überrascht" über die Verweigerung des Handschlages. Allerdings betonte die Nummer 26 der Weltrangliste, sie wolle "keine große Sache" aus dem etwas unüblichen Verhalten ihrer Gegnerin machen. "Ich kann niemanden dazu zwingen, mir die Hand zu geben. Es ist ihre Entscheidung", erklärte Azarenka auf der Pressekonferenz, wollte der Szene aber nicht zu viel Bedeutung beimessen: "Es ist gerade nicht das Wichtigste auf der Welt."

Ad

"Ich gebe meinen Gegnerinnen immer die Hand. Ich hatte die gleiche Situation mit Dajana Yastremska in Washington", sagte die zweimalige Australian-Open-Siegerin: "Es ist, wie es ist. Ich gehe einfach weiter."

US Open Bencic - Cirstea - Highlights - US Open VOR EINER STUNDE

Im Vorfeld der US Open hatte es bereits eine Kontroverse um Azarenka gegeben. Ursprünglich hätte die Belarussin bei der Initiative "Tennis Plays for Peace" teilnehmen sollen, die am 24. August auf der Turnieranlage der US Open im Louis Armstrong Stadium über die Bühne ging - am Unabhängigkeitstag der Ukraine.

Kostyuk kritisierte Azarenka-Teilnahme

Daher hatte es im Vorfeld erhebliche Kritik aus dem Kreis der Profis daran gegeben, dass die 33-Jährige möglicherweise mit von der Partie sei - mitunter von Kostyuk. "Niemand hat die ukrainischen Athleten gefragt, ob sie wollen, dass diese Spieler dabei sind", hatte die 20-Jährige erklärt. Besonders die bevorstehende Teilnahme von Azarenka hatte Kostyuk bemängelt.

"Ich habe nicht verstanden, warum sie Victoria Azarenka eingeladen haben. Es gab keinerlei Unterstüzung von ihre in unsere Richtung", beklagte sie. Daraufhin entschied der US-Tennisverband USTA, Veranstalter der US Open: Victoria Azarenka werde nicht an der "Tennis Plays for Peace Exhibition" teilnehmen

"Es gab keinen Dialog mit mir persönlich, obwohl ich nicht behaupten kann, dass ich unsichtbar war", hatte die 20-Jährige beklagt. "Vielleicht bin ich nicht sichtbar, weil ich nicht hoch genug im Ranking stehe, damit man mit mir spricht. Aber darum geht es mir nicht. Ich spreche davon, dass ich seit dem Kriegsbeginn aktiv war", so Kostyuk.

Azarenka verteidigt sich auf Pressekonferenz

Azarenka verteigte sich nun auf der Pressekonferenz nach ihrem Drittrundensieg: "Ich habe [meine Hilfe] viele Male durch die WTA angeboten", und nahm Bezug auf ihre Gegnerin: "Ich hatte nie eine besonders enge Beziehung zu Marta, auch wenn ich natürlich wusste, wer sie ist. Aber ich habe nie mit ihr trainiert oder eine intensive Konversation mit ihr geführt."

Stattdessen habe sie im März Kontakt zu allen ukrainischen Spielern aufgenommen, mit der sie ein enger Draht verband und nach wie vor verbindet. "Was gerade auf der Welt geschieht ist sehr schwierig. Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir alle Menschen sind und uns so behandeln", appellierte Azarenka.

In Wimbledon hatten russische und belarussische Spieler aufgrund von Sanktionen nicht an den Start gehen dürfen, in New York gilt dies nicht.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Deutsche Hoffnung lebt: Niemeier übersteht hitziges Duell

(mit SID)

2. Runde: Azarenka überrumpelt Kostyuk - Highlights

US Open Niemeier gibt zu: "Weiß gar nicht, wer als nächstes kommt" VOR EINER STUNDE