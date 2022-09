Mehr Probleme als die Weltranglistenerste hatte Olympiasiegerin Belinda Bencic. Die Schweizerin setzte sich 3:6, 7:5, 6:2 in 2:27 Spielzeit gegen Sorana Cirstea aus Rumänien durch, die in der ersten Runde Laura Siegemund (Metzingen) ausgeschaltet hatte.

Die Belarussin Viktoria Azarenka setzte sich gegen die Ukrainerin Marta Kostyuk 6:2, 6:3 durch.

Gute Nachrichten auch aus deutscher Sicht: Jule Niemeier hat bei ihrem US-Open-Debüt direkt den Sprung in die dritte Runde geschafft . Die 23 Jahre alte Dortmunderin besiegte in ihrem Zweitrundenmatch am Donnerstag in New York mit einem überzeugenden Auftritt die Kasachin Yulia Putintseva 6:4, 6:3.