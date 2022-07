Bereits im Januar hatte er aus diesem Grund die Möglichkeit verpasst, seinen Titel bei den Australian Open zu verteidigen.

"Ich würde gerne die US Open spielen, aber wenn es nicht klappt, ist das nicht das Ende der Welt und auch nicht das erste Grand-Slam-Turnier, von dem ich mich zurückziehen muss", sagte der Serbe.

"Mir ist es wichtig, körperlich und geistig gesund zu bleibe, damit ich noch lange spielen kann", so Djokovic.

"Es ist lächerlich!" McEnroe fordert Djokovic-Start bei US Open

US Open

Weitere Möglichkeiten dazu werde er sicherlich erhalten.

Die amerikanische Tennis-Legende John McEnroe machte sich für den Serben stark und forderte seine Teilnahme bei den US Open

Im All England Club hatte Djokovic am Sonntag im Finale gegen Nick Kyrgios (Australien) seinen vierten Wimbledonsieg in Folge perfekt gemacht.