"Ich würde liebend gerne in die Staaten reisen. Aber nach heutigem Stand ist das nicht möglich, und da gibt es nicht viel, das ich tun kann", hatte Novak Djokovic vor dem Start in Wimbledon auf einer Pressekonferenz verraten

Ad

Der 35-Jährige, der am vergangenen Sonntag in Wimbledon seinen 21. Major-Titel gewann, droht also bereits zum zweiten Mal im Kalenderjahr, ein Grand-Slam-Turnier zu verpassen. "Es liegt an der US-Regierung, eine Entscheidung zu treffen, ob sie ungeimpfte Menschen in ihr Land lassen", erklärte Djokovic auf der Pressekonferenz vor zwei Wochen.

Tennis "Auch gute Dinge enden": Pliskova trennt sich von deutschem Trainer VOR 3 STUNDEN

Eine Impfung schließt der Belgrader weiterhin aus.

Djokovic: Drohendes US-Open-Aus "eine zusätzliche Motivation"

McEnroe schimpft: "Es ist lächerlich"

"Ich bin nicht geimpft und habe auch nicht vor, mich impfen zu lassen", unterstrich der siebenmalige Wimbledon-Champion auf Nachfrage.

Nun hat sich Tennis-Legende John McEnroe eingeschaltet und gefordert, Djokovic ins Land einreisen und bei den US Open antreten zu lassen. Es sei "lächerlich", schimpfte der US-Amerikaner.

"Lasst den Kerl herein und in den USA spielen", sagte der siebenmalige Grand-Slam-Champion und fügte an: "Ich meine, komm schon!"

Der 67-Jährige forderte die Politik auf, die Regelungen zu lockern. "Diese Politiker mischen sich zu sehr ein", kritisierte er und blickte auf die Einreise-Posse in Down Under zurück: "Das haben sie in Australien schon getan."

Drohendes Aus motiviert Djokovic

Stattdessen erwartet McEnroe Flexibilität der Behörden und verlangte einen "anderen Weg", um eine Impfpflicht zu umgehen. Der frühere Weltranglistenerste schlug vor: "Du kannst zustimmen, getestet zu werden."

Djokovic schien sich derweil bereits mit dem Gedanken abgefunden haben, nach den Australian Open auch das Major in New York zu verpassen.

Die Aussicht, nicht bei den US Open antreten zu dürfen, sei für Djokovic eine "zusätzliche Motivation, in Wimbledon gut zu spielen", hatte er vor dem Turnier im All England Club erklärt - und Taten folgen lassen.

Novak Djokovic (li.) und Nick Kyrgios (re.) nach dem Finale in Wimbledon Fotocredit: Getty Images

Djokovic hat Rechnung offen

Durch das 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) im Finale gegen Nick Kyrgios krönte er sich zum vierten Mal in Folge zum Wimbledon-Champion. Das war zuvor einzig Björn Borg, Pete Sampras und Roger Federer gelungen.

Es scheint nicht unwahrscheinlich, dass er auf dem Centre Court zum letzten Mal 2022 bei einem Grand Slam aufgeschlagen hat.

Dabei hätte Djokovic im Billie Jean King National Tennis Center noch eine Rechnung offen.

Novak Djokovic (l.) und Daniil Medvedev im Finale der US Open 2021 Fotocredit: Getty Images

Lockerung die einzige Chance

Doch ohne Impfung bleibt Djokovic in den USA nur die Hoffnung einer Lockerung der Corona-Maßnahmen.

Doch dem 35-Jährigen läuft die Zeit davon. Bereits in sieben Wochen starten die US Open in New York (29. August bis 11. September live im Free-TV bei Eurosport 1, bei discovery+ und bei Eurosport auf Joyn!).

"Die einzig gute Nachricht, die ich bekommen könnte, wäre die Entfernung der Impfvoraussetzung für die Green Card", so der Serbe, der keinen Hehl daraus machte, gerne in die USA einzureisen: "Ich möchte wirklich dorthin. Es wäre das nächste große Turnier."

Es ist fraglich, ob der offensive Vorstoß von John McEnroe einen Beitrag dazu leistet.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Niederlage wertvoller als Sieg? Bei Kyrgios ist alles anders

Corretja erklärt Kyrgios-Trick: "Das könnte Djokovic verwirren"

ATP Newport Gojowczyk im Newport-Achtelfinale VOR 3 STUNDEN