Gegen Rune steigerte sich der Routinier nach dem ersten Satz deutlich und forderte seinen Gegner mehr.

Rune, an Position 28 gesetzt, erwies sich letztlich aber als zu stark.

Am Dienstag sind auch noch Oscar Otte (Köln), in Abwesenheit des verletzten Olympiasiegers Alexander Zverev die deutsche Nummer eins, sowie Daniel Altmaier (Kempen) und Maximilian Marterer (Nürnberg) gefordert. Bei den Damen sind noch Andrea Petkovic (Darmstadt) in dem wohl letzten Turnier ihrer Karriere und Jule Niemeier (Dortmund) am Start.

Laura Siegemund (Metzingen) verlor derweil gegen Sorana Cirstea (Rumänien) unglücklich 4:6, 4:6 . Tatjana Maria war bereits am ersten Turniertag ausgeschieden.

Die deutschen Bundestrainer Michael Kohlmann und Barbara Rittner hatten schon vor dem Turnierbeginn schwere Aufgaben auf die deutschen Profis zukommen sehen, denen in Zverev nach seiner Verletzung und in Angelique Kerber wegen ihrer Babypause die Aushängeschilder fehlen.

"Die Voraussetzungen sind gerade nicht gut", sagte Kohlmann. "Wenn es schlecht läuft, sieht es nach der ersten Runde düster aus", meinte Rittner.

