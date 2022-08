Nadal feierte beim ATP-Turnier in Cincinnati sein Comeback nach rund sechs Wochen Verletzungspause, verlor in der zweiten Runde jedoch knapp gegen den Kroaten Borna Coric (6:7, 6:4, 3:6). In Wimbledon, wo er vor das Halbfinale gegen Nick Kyrgios verletzungsbedingt absagte, zog er sich einen Riss am Bauchmuskel zu.

"Wenn der Bauchmuskel nicht geschädigt ist, hat er noch eineinhalb Wochen Zeit, um seine Gesundheit zu und das Vertrauen zu verbessern, damit er sich beim Aufschlag strecken kann", analysierte Eurosport-Expertin Schett und prognostizierte: "Wenn das der Fall ist, kann Rafa Nadal bei den US Open sicherlich wieder gefährlich werden."

Der Weltranglistendritte Nadal könnte im Alter von 36 Jahren bei den US Open noch einmal als Nummer eins der Welt den Tennisgipfel besteigen. "Ich glaube nicht, dass es Anfang des Jahres jemals ein Ziel von ihm war, die Nummer eins der Welt zu werden", spekuliert die ehemalige Nummer sieben der Weltrangliste und lobt den Mallorquiner: "Aber was Rafa extrem gut macht: er bleibt in der Gegenwart, er bleibt im Moment und versucht jedes Mal, wenn er auf den Trainingsplatz geht, 200 Prozent zu geben."

Dass Nadal mit seiner körperbetonten Spielweise in seinem Alter noch einmal die Chance erhält, an die Spitze der Weltrangliste zu klettern, hätte die Österreicherin nicht für möglich gehalten.

"Ich dachte nicht, dass es noch passieren würde wenn er 36 ist. Ich dachte, sein Körper würde im Alter von 30 Jahren ruiniert sein. Wir alle kennen seine Art, er spielt so körperlich. Ich hätte nie gedacht, dass seine Karriere so lange dauern würde", sagte Schett.

Schett: Djokovic holt die meisten Grand-Slam-Titel

Der letztjährige Finalist Novak Djokovic wird bei den US Open aufgrund seines Impfstatus voraussichtlich nicht aufschlagen. Damit würde für Schett der absolute Titelfavorit fehlen. Djokovic sei für sie ohne Zweifel der beste und konstanteste Spieler auf der Tour.

Ewige Rivalen: Rafael Nadal (r.) und Novak Djokovic Fotocredit: Getty Images

Auch im ewigen Rennen um die meisten Grand-Slam-Titel sieht die 46-Jährige den Serben (21 Titel) im Vergleich mit Rafael Nadal (22 Titel) vorn. "Sein Körper ist in Ordnung, er hat nicht allzu viele Verletzungen und ich denke, er wird absolut alles geben, um in die Geschichtsbücher einzuziehen und die meisten Grand-Slam-Titel zu gewinnen."

Schett ergänzte: "Wenn Sie sich jetzt Nadal und Djokovic ansehen, würde ich sagen, dass Novak noch zwei, drei Jahre oder vielleicht sogar noch länger spielen kann. Bei Nadal tickt die Uhr definitiv."

