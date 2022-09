2008 gewann Roger Federer zum bislang letzten Mal die US Open und verteidigte dabei seinen Titel aus der Vorsaison.

Der Schweizer hatte den Klassiker von Flushing Meadows damals sogar fünfmal in Serie für sich entschieden.

Seitdem aber herrscht ein munteres Namenskarussell auf der Siegerliste.

Juan Martín del Potro, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Marin Cilic, Stan Wawrinka, Dominic Thiem und Daniil Medvedev triumphierten. Mehr unterschiedliche Sieger gab es während dieser Zeit bei keinem der drei anderen Grand-Slam-Turniere.

"Es liegt an der späten Terminierung im Saisonkalender. Es ist meist so, dass die Profis, die in den ersten sechs, sieben Monaten glänzen, in der zweiten Jahreshälfte schwächer werden", erklärt Mischa Zverev im Exklusiv-Interview mit Eurosport.de . Dieses Phänomen habe letztlich sogar Ausnahmespieler Djokovic im vergangenen Jahr ereilt.