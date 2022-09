"Es war eine harte Zeit, vor allem, wenn ich im Fitnessstudio trainierte und im Fernsehen Wimbledon lief. Ich habe ihn immer wieder ausgeschaltet, weil ich es nicht sehen konnte", so die 24-Jährige, die bereits im Vorjahr bei den US Open das Halbfinale erreicht hatte.

In Wimbledon durften russische und belarussische Sportler:innen aufgrund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht antreten.

Ad

Für Sabalenka war diese Entscheidung schwer zu verdauen. "Ich hatte viele gute Erinnerungen an die Zeit dort (in Wimbledon, Anm. d. Red.) und vermisse sie sehr. Deshalb konnte ich es mir nicht ansehen, weil es mich an die tolle Zeit erinnert hat, die ich dort hatte", sagte die Belarussin.

US Open Wieder Viertelfinal-Aus: Mischa Zverev fühlt mit verzweifeltem Rublev VOR 3 STUNDEN

Sie versuche, "so zu denken, dass ich nur eine Sportlerin bin und nichts mit Politik zu tun habe. Ich versuche einfach, mein Bestes zu geben und dafür zu sorgen, dass die Leute meine Spiele gerne sehen."

Sabalenka erwartet hartes Match gegen Swiatek

Ihr nächste Gegnerin in New York wird in jedem Fall eine echte Herausforderung. Sabalenka trifft auf die Weltranglistenerste Iga Swiatek. Die Nummer sechs der Setzliste meinte dazu: "Es wird schwer werden, und ich weiß, dass ich für diesen Sieg hart arbeiten muss. Jetzt werde ich einfach hingehen und um jeden Punkt kämpfen. Sie ist eine großartige Spielerin, es sind immer schwierige Matches gegen sie."

Die 24-Jährige stand noch in keinem Grand-Slam-Finale. Ihr bestes Ergebnis erzielte sie 2021 in Wimbledon und bei den US Open mit dem Halbfinaleinzug.

Das könnte Dich auch interessieren: Selbst McEnroe kritisiert Schlägervernichter Kyrgios: "Ging zu weit"

Viertelfinale: Sabalenka nervenstark gegen Plisková - Highlights

US Open Nachtschicht XXL in New York: Alcaraz und Sinner mit Rekord VOR 7 STUNDEN