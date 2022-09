Das Highlight-Duell im Louis Armstrong Stadium: Wer zieht heute ins Viertelfinale bei den US Open in New York ein?

Jule Niemeier und Iga Swiatek kämpfen am Montag, 5. September beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres um den Einzug in die Runde der besten Acht.

Die Siegerin trifft in der nächsten Runde dann entweder auf Petra Kvitova oder auf Jessica Pegula. Alle Informationen zum Match der Deutschen und der Weltranglistenersten (Montag, ab 20:30 Uhr live im TV bei Eurosport und bei Eurosport auf discovery+ sowie im Liveticker auf Eurosport.de).

Hier gibt es alle Informationen zur Übertragund des Duells zwischen Niemeier und Swiatek in Flushing Meadows.

US Open 2022: Niemeier - Swiatek live auf discovery+

discovery+ besteht die freie Wahl zwischen allen Matches auf bis zu 15 Courts. Dort gibz es das Duell zwischen Jule Niemeier und der Weltranglistenersten Iga Swiatek live im Stream. Über den neuen Streamingdienstbesteht die freie Wahl zwischen allen Matches auf bis zu 15 Courts. Dort gibz es das Duell zwischenund der Weltranglistenerstenlive im Stream. discovery+ bietet darüber hinaus bis einschließlich der Achtelfinals einen werbefreien Konferenzstream mit den Matches der deutschen Profis sowie der internationalen Topstars mit deutschem Kommentar an.

Jule Niemeier - Iga Swiatek: US Open 2022 live im TV bei Eurosport

Eurosport überträgt die Partie zwischen Niemeier und Swiatek live im TV bei Eurosport.

Am Montag, den 05. September, sind wir ab 20:30 für euch dabei. Der genaue Übertragungsbeginn hängt auch von der Dauer des zuvor laufenden Matches zwischen Cameron Norrie und Andrey Rublev ab. Das Duell Niemeier gegen Swiatek ist als zweite Partie auf Louis Armstrong angesetzt.

US Open: Niemeier - Swiatek live im Liveticker

Eurosport.de bietet zum US-Open-Achtelfinale zwischen Jule Niemeier und Iga Swiatek auch einen Liveticker an. Zudem gibt es bei bietet zumzwischenundauch einen Liveticker an. Zudem gibt es bei Eurosport.de zahlreiche Highlight-Videos aus dem Match sowie alle weiteren News, Hintergrundgeschichten und Bewegtbild von den US Open.

Achtelfinale US Open: Niemeier mit Mut und Vorfreude ins Highlight-Duell

Jule Niemeiers Augen funkelten nach ihrem Sieg gegen Zheng Qinwen. "Wenn das keinen Spaß macht, ist man irgendwie falsch in dem Beruf", sagte die 23 Jahre alte Durchstarterin aus Dortmund in Erwartung eines echten Highlight-Matches bei den US Open. Sie nimmt es mit Iga Swiatek, der Nummer eins der Welt, im Duell ums Viertelfinale auf. Und Niemeier will sich im Rampenlicht auf keinen Fall verstecken. | Zum Bericht

US Open - Phänomen Niemeier: Fällt sie jetzt auch die Nummer eins der Welt?

Eurosport. Es sei "extrem cool", gegen die Polin anzutreten - und zu siegen? | Jule Niemeier knüpft bei den US Open nahtlos an ihre tollen Leistungen von Wimbledon an. Im All England Club stürmte die Dortmunderin ins Viertelfinale, im Billie Jean King National Tennis Center steht sie nun im Achtelfinale. Ihr nächste Gegnerin heißt Iga Swiatek. "Die derzeit beste Spielerin", sagt Niemeier bei. Es sei "extrem cool", gegen die Polin anzutreten - und zu siegen? | Zum Bericht

