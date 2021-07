Update 01/07/2021 Am 17:13 GMT

Vom ersten Ballwechsel an entwickelte sich auf Court Nr. 2 ein hochklassiges Duell, das von vielen langen Ballwechseln lebte.

Alleine die ersten vier Spiele dauerten schon 27 Minuten.

Kerber spielte einen starken ersten Satz und glänzte durch sehr viel seitige Schläge. Beim Stand von 4:3 nahm Kerber der Spanierin den Aufschlag ab und hatte anschließend die Chance bei eigenem Aufschlag den ersten Satz für sich zu entscheiden.

Wimbledon Glatter Drei-Satz-Sieg: Zverev zieht souverän in die dritte Runde ein VOR 5 STUNDEN

Allerdings erspielte sich Sorribes Tormo drei Breakbälle, welche Kerber alle abwehren konnte. Die Spanier erspielte sich jedoch den nächsten Breakball. Mit einer zu langen Vorhand gab Kerber ihren Service schließlich doch ab.

Nach 57 Minuten glich Sorribes Tormo zum 5:5 aus. In dieser Phase spielte Kerber nicht mehr so stark wie zu Beginn. Dennoch ging sie erneut mit 6:5 in Führung.

Bei Aufschlag Sorribes Tormo erkämpfte sich Kerber in einem ganz starken Ballwechsel zwei Satzbälle. Mit einem "Komm jetzt!" pushte sich die Kielerin noch einmal. Es half: Mit einem brillanten Rückhand-Stopp nutzte Kerber nach 70 Minuten ihren zweiten Satzball.

Der zweite Satz begann für die Kielerin eigentlich perfekt. Nachdem sie ihr eigenes Aufschlagspiel durchbrachte, breakte sie Sorribes Tormo direkt zum 2:0.

Dann ließ sie sich jedoch re-breaken. Anschließend nutzte die Spanierin ihren Aufschlag zum 2:2-Ausgleich.

Lange in der Reihe blieb die Partie allerdings nicht. Kerber holte sich ihr zweites Break zum 4:2. Verwerten konnte sie dieses aber nicht, denn Sorribes Tormo erkämpfte sich das Re-Break.

Auch in der entscheidenden Phase ließ keine der beiden nach. Das Duell blieb weiterhin hochklassig und hart umkämpft.

Bei Aufschlag Sorribes Tormo erspielte sich Kerber einen Matchball, diesen konnte die Spanierin nicht nur abwehren, sie stellte auf 5:5 und erzwang die Verlängerung.

Mit einem Stoppball ins Netz ermöglichte Kerber ihrer Gegnerin das Break zum 5:6. Die Chance auf den Satzausgleich ließ sich Sorribes Tormo nicht entgehen.

Mit dem zweiten Satzball bescherte sie den begeisterten Fans auf Court Nr. 2 einen dritten Durchgang. Und wie konnte es anders sein, wurde auch dieser Satzball erst nach einem großartigen Ballwechsel entschieden.

Den Schwung aus dem Comeback im zweiten Satz nahm Sorribes Tormo mit in den entscheidenden Durchgang und schockte Kerber direkt mit Break. Dieses hielt jedoch nicht lange, Kerber brachte das Spiel direkt wieder in die Reihe.

Anschließend wehrte Kerber ihrerseits drei Breakchancen ab und ging mit 2:1 in Führung.

Im vierten Spiel hielt sich Kerber nach Ballwechseln mehrmals ihre linke Hand. Dennoch schaffte sie erneut ein Break: 3:1.

Mehr in Kürze....

Das könnte Dich auch interessieren: Von wegen "heiliger Rasen": Gefährliche Rutschpartie in Wimbledon

Den Krebs besiegt: Suárez Navarro bricht in Wimbledon in Tränen aus

Wimbledon "Habe jede Minute genossen": Otte nach Fünfsatz-Krimi stolz VOR 10 STUNDEN