Der ursprüngliche Plan von Thiem war es, in Mallorca nach einer durchwachsenden Saison Selbstvertrauen für das bevorstehende Grand-Slam-Turnier in London zu sammeln. Für den Weltranglistenfünften ging es auf der Balearen-Insel auch gut los. Nachdem Thiem mit Break 4:2 in Führung ging, hielt sich der 27-Jährige nach einem Schlag aber plötzlich das Handgelenk. Ein Sturz oder eine sonstige Fremdeinwirkung war nicht zu erkennen.

Der Österreicher verspürte offenbar ein "Knacken" in seinem rechten Handgelenk und nahm anschließend ein Medical Timout. Thiem wurde zunächst von seinem Physiotherapeuten Alex Stober behandelt. Der Deutsche versuchte, mit einer Bandage die rechte Schlaghand des 27-Jährigen zu stabilisieren. Bei einer Liveübertragung war von Thiem zu hören, dass es ein "komischer Schmerz" sei.

Der US-Open Sieger des vergangenen Jahres entschied sich anschließend dazu, das Match abzubrechen. Stober erklärte nach der Aufgabe: "Im Moment kann man nur vermuten. Er hat sich eine Handgelenksverletzung zugezogen, eine Art Verdrehung." Doch grundsätzlich sei ein Knacken nie ein gutes Zeichen.

Für Thiem ging es direkt nach seinem Matchabbruch für Untersuchungen ins Krankenhaus. Die genaue Diagnose ist allerdings noch nicht bekannt. Ein Start in Wimbledon (28. Juni bis 11. Juli) scheint aber in Gefahr zu sein.

