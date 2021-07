Update 02/07/2021 Am 12:33 GMT

Die 20-jährige Iga Swiatek hatte 2020 ohne Satzverlust die French Open gewonnen. Es war der erste polnische Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier.

Die zweite feststehende Achtelfinalistin heißt Karolina Pliskova. Die an Nummer acht gesetzte Tschechin bezwang ihre Landsfrau Tereza Martincova 6:3, 6:3.

Pliskova steht damit zum dritten Mal in Folge in der vierten Runde des Rasen-Klassikers. Ihre Gegnerin in der Runde der besten 16 wird die Siegerin aus dem Duell Liudmila Samsonova (Russland) gegen Sloane Stephens (USA) sein.

