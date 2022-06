Boris Becker ist bis heute der jüngste Wimbledon-Champion, seinen ersten von drei Titeln holte er 1985 im Alter von 17 Jahren. Der Centre Court an der Church Road wurde in den 90er Jahren als Beckers "Wohnzimmer" bezeichnet.

Noah wiederum ist der älteste Sohn des Leimeners. Der 28-Jährige machte sich unter anderem als Gründer eines Mode-Labels und DJ einen Namen.

In Wimbledon drückt er nun zusammen mit Lilian de Carvalho Monteiro Novak Djokovic die Daumen. Bei Djokovics Erstrundensieg gegen den Südkoreaner Kwon Soon-woo ( 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 ) saßen de Carvalho Monteiro und Becker junior in der Djokovic-Box in der Reihe hinter Trainer Goran Ivanisevic.

Beim Zweitrundensieg gegen den Australier Thanasi Kokkinakis ( 6:1, 6:4, 6:2 ) nahmen beide direkt neben der Box des Serben Platz.

Becker senior wurde am 29. April von einem Londoner Gericht zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Der 54-Jährige war am 8. April von der Jury des Gerichts in vier von 24 Anklagepunkten schuldig gesprochen worden.

