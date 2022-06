Alejandro Davidovich Fokina war bereits im dritten Satz nur einen Punktgewinn von der zweiten Wimbledon-Runde entfernt. Beim Stand von 7:6 (7:4), 6:4, 5:3, 40:0 aus seiner Sicht servierte der Spanier zum Matchgewinn gegen Hubert Hurkacz, konnte allerdings keinen seiner drei Matchbälle nutzen.

Hurkacz schaffte das Break, glich daraufhin zum 5:5 aus und war damit endgültig im Kopf des Spaniers angekommen. Eine anschließende Regenpause auf den Außenplätzen an der Church Road machte die Situation für Davidovich Fokina zusätzlich kompliziert.

Erst über eine Stunde später konnte die Partie fortgesetzt werden. Hurkacz setzte daraufhin sein Comeback fort und gewann neben Satz drei (7:5) auch den vierten Durchgang (6:2).

Auch im Entscheidungssatz nahm der Pole seinem Gegner früh den Aufschlag ab und schien das Wimbledon-Märchen finalisieren zu können, ließ sich von Davidovich Fokina jedoch bei 5:4 aus seiner Sicht breaken.

Wimbledon-Drama! Hurkacz kann Mega-Comeback nicht vollenden

Der Match-Tiebreak musste in dieser ohnehin nervenaufreibenden Partie die Entscheidung bringen. Auch hier ging Hurkacz zunächst in Führung, mit dem Rücken zur Wand gelangen Davidovich Fokina jedoch beim Stand von 4:7 aus seiner Sicht fünf Punkte in Folge.

Nach 3:34 Stunden nutzte er schließlich seinen fünften Matchball zum 7:6 (7:4), 6:4, 5:7, 2:6, 7:6 (10:8).

Für Hurkacz ist das frühe Aus eine herbe Enttäuschung. Der an Position sieben gesetzte Pole zählte an der Church Road zu den Mitfavoriten. Im vergangenen Jahr hatte der 25-Jährige das Halbfinale erreicht. Zudem hatte er in der Wimbledon-Vorbereitung unter anderem das ATP-Turnier in Halle gewonnen.

Wimbledon: Ruud startet souverän

Besser machte es French-Open-Finalist Casper Ruud. Der an Position drei gesetzte Norweger schlug Albert Ramos-Vinolas in drei Sätzen 7:6 (7:1), 7:6 (11:9), 6:2.

